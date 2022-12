Así celebran la Navidad Salvador Zerboni, Cecilia Galliano, Lorena Herrera y más famosos Gabriel Soto rompe la dieta, Salvador Zerboni le pide a Santa una mujer disfrazada de gorrito y más ¡Feliz Navidad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Varias celebridades compartieron sus planes para celebrar la Navidad. Aunque para algunos lo más importante es el menú para la cena, otros prefieren tener claro con quien será el festejo. Salvador Zerboni, Cecilia Galliano y Lorena Herrera, entre otros. "Yo voy a irme a Monterrey con mis papás. Estar en casa un ratito en Navidad, y bueno, en Año Nuevo ya nos juntaremos [con Danna Paola], todavía no sabemos qué, pero vamos a ver qué hacemos", indicó Alex Hoyer. Gabriel Soto aprovecha este festejo para romper la dieta y comer lo que más le gusta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se vale romper las dietas, pues [yo espero] el pavo, sin duda el pavo me encanta y el bacalao también me gusta muchísimo". Para Salvador Zerboni es un momento que le ayudará a encontrar el amor. "Estamos terminando este año y espero terminarlo [bien]. Le voy a pedir a Santa Claus que me traiga una [mujer] disfrazada de gorrito", dijo con humor. Cecilia Galliano tendrá una celebración diferente a todas para apoyar a su hija Valentina. "Todas las navidades siempre he dicho que las pasaba con mi mamá, con mis hermanas, siempre fue así. Este año va a ser la primera Navidad que no voy a estar con ellos, pero porque tengo que acompañar a mi hija". Por su parte, Rafael Novoa cuenta lo que acostumbran cenar en su natal Colombia. "En la cena navideña se puede preparar un pavo, en Bogotá puede ser un ajiaco o una variedad de carnes frías". Para Diego Amozurrutia es una tradición preparar la cena en familia y pasar una noche de bohemia. "Meterme con mi familia a la cocina y preparar unos platillos deliciosos para tener una cena en familia rica. Después quizá una fogata, me gusta el fuego para ese tipo de festividades; platica, una bohemia, quizás la guitarrita". "Les mando un saludo bien grande, que tengan una ¡Feliz Navidad! Y que este año que está por empezar, 2023, solamente traiga bendiciones a sus vidas", expresó Lorena Herrera.

