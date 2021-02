Close

¿Cuándo será la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva? Al actor Gabriel Soto le preguntaron cuándo será la boda con Irina Baeva; esto fue lo que contestó. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A punto de estrenar la telenovela Te acuerdas de mí (Univision) en Estados Unidos, Gabriel Soto habló de su compromiso con Irina Baeva y de la similitud entre el dilema que vive su personaje, 'Pedro Cáceres', y el que él vivió. ¿Qué consejo le darías a tu personaje?. "[Mi personaje] Pedro es muy necio, siempre se está debatiendo entre lo que tiene que hacer y en lo que realmente su corazón le dicta hacer, pero yo le diría lo que le dice [el personaje] Teo, que siga su corazón, que sea feliz y que vaya en busca de lo que su corazón le dicta hacer". En la vida real, Gabriel Soto también tuvo ese dilema "Sí, yo seguí mi corazón. Yo creo que todas las personas nos hemos encontrado en esa disyuntiva. Todos los seres humanos, el que diga que no, creo que nunca ha tenido una relación o tiene 10 años". Image zoom Credit: Cortesía TELEVISA María Penella, la actriz que hace de tu esposa en la serie, es la nieta de Chespirito. ¿Eras fan de Chespirito? "Sí, María es una gran gran actriz, ha sido una grata sorpresa haberla conocido y sí, soy fan de Chespirito. La verdad es que no lo hemos hablado mucho, pero le voy a preguntar si se llevaba bien con él, ¡aparte se parecen!. Se parecen mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Para cuándo es la boda con Irina Baeva? Image zoom Credit: IG Gabriel Soto "Todavía no tenemos una fecha más concreta ni nada así, hay que esperar a ver cómo va desarrollándose el año por el tema de la pandemia, ver qué tanto se empiezan a abrir las fronteras porque queremos que la familia de Irina venga desde Rusia para que estén con nosotros; entonces ya todos los detalles más precisos, se los iremos contando cuando los tengamos".

