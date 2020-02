Gabriel Soto, Ariadne Díaz y más famosos se vuelcan con Irina Baeva tras la abrupta cancelación de su conferencia Las redes sociales se volcaron con mensajes de apoyo hacia la actriz rusa luego de que decidieran cancelar su conferencia de empoderamiento femenino tras las críticas recibidas a raíz de lo que sucedió en el pasado entre Gabriel, Geraldine y ella. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “Con una mezcla de tristeza, coraje y frustración”, Irina Baeva denunció ayer públicamente a través de sus redes sociales que cancelaron de última hora su participación en el evento What a Woman, donde iba a impartir una conferencia sobre los prejuicios de género y cyberbullying, debido a la ola de críticas que generó la noticia a través de las redes sociales a raíz de lo sucedido en el pasado entre Gabriel Soto, Geraldine Bazán y ella. “Los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. A través de su directora, Paola Reyner, recibí la desafortunada noticia escudada en que la decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica”, explicó este miércoles la artista de origen ruso por medio de un comunicado que compartió en Instagram. Las muestras de solidaridad y cariño hacia Irina no se hicieron esperar a través de las redes sociales, donde la guapa protagonista de exitosos melodramas como Vino el amor recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos el de su novio Gabriel Soto. El galán de telenovelas fue el primero en expresar públicamente su apoyo a Irina con una románica foto de la pareja que compartió en Instagram junto al siguiente mensaje “What a Woman”, haciendo alusión al nombre del evento en el que iba a participar la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos seguidores y amigos de Irina también expresaron su apoyo público a la actriz. “Todo pasa por algo, tú sigue adelante. No permitas que ningún prejuicio te lastime”, se puede leer entre los numerosos mensajes de apoyo que recibió la intérprete de 27 años. Famosos apoyan a Irina Image zoom Ariadne Díaz, Michelle González y Mar Contreras Una de las pocas artistas que se atrevió a levantar públicamente la voz en defensa de Irina fue la actriz mexicana Ariadne Díaz, quien compartió un reivindicativo mensaje en las redes sociales. “Y sí, realmente es una paradoja, pues qué triste mensaje el de un espacio que pretende empoderar a la mujer callando a aquellas voces femeninas que pueden generar ‘polémica’ pues todo esto del empoderamiento es polémico en sí, se está precisamente rompiendo el silencio, mejor que hagan el ‘como siempre weekend’ y así no se meten en ningún problema. Afortunadamente hay lugares de libertad reales, qué bueno que ya lo estás encontrando. Felicidades”, publicó Ariadne. La actriz mexicana Mar Contreras, quien trabajó con Irina en el melodrama de Televisa Vino el amor (2016), también tuvo palabras de apoyo para su amiga, al igual que la también actriz mexicana Michelle González, quien ha participado en melodramas como Papá a toda madre. “Estoy contigo roomie”, escribió Mar. Mientras que Michelle escribió: “El universo es mágico y te pone en donde es para ti”. Advertisement

