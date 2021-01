Close

¡Ya se conoce la fecha del video de Gabriel Soto! ¡Reconocido periodista afirma que trataron de venderle el íntimo clip y que él mismo alertó a Gabriel Soto y a Geraldine Bazán! Estos son los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El video de Gabriel Soto que rodó recientemente en las redes y que causó polémica antes de Navidad, continúa dando de qué hablar, ya sea por el apoyo de los compañeros de profesión del actor o por su denuncia para acogerse a la Ley Olimpia, que convirtió en delito el compartir material íntimo sin autorización, para proteger tanto a mujeres como a hombres de esta terrible violación de la intimidad de las personas. Así se defendió al comienzo del escándalo el novio de Irina Baeva y exmarido de Geraldine Bazán: “No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años”, aseveró. Image zoom Credit: gabriel soto/IG “Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja”, especificó refiriéndose a las dos hermosas niñas que tuvo con su exmujer y a su actual novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No todos creyeron que el video era, efectivamente, de hace años: algunos especularon si sería de la época de su matrimonio con Bazán o de su noviazgo con Baeva. Ahora, gracias a una entrevista de El gordo y la flaca, se desveló el misterio. Image zoom Credit: gabriel soto instagram Según afirmó Armando Gallegos, un conocido periodista quien fue editor de la revista Tv y Novelas en México, a él mismo se le ofrecieron el clip para sacarlo a la luz en el año 2014. Sin embargo, él intentó avisar a Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

