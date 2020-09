"Se va un mes y medio": Gabriel Soto aclara su 'separación' de Irina Baeva El actor mexicano aplaude la decisión que tomó la actriz de origen ruso. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "No sigan especulando". Con la atención que lo caracteriza, Gabriel Soto pidió este lunes a los medios de comunicación dejar de especular sobre su noviazgo con Irina Baeva, esto luego de que se diera a conocer la noticia de que ambos iban a estar separados por un tiempo. "Estoy perfectamente bien con Irina", dejó claro el actor mexicano, quien acaba de comenzar a grabar en México la nueva telenovela estelar de Televisa ¿Te acuerdas de mí? El que fuera galán de exitosos melodramas como Vino el amor y Yo no creo en los hombres explicó que la guapa actriz rusa se va a ir a estudiar actuación a Nueva York mientras él graba en México su nueva telenovela, pero será solo por un periodo de tiempo muy corto. "Se va un mes y medio a estudiar actuación, a estudiar inglés, a estudiar un poco de baile porque aparte yo empiezo a grabar la novela, entonces es algo que yo admiro de ella, que siempre quiere aprender cosas nuevas", aseveró ante el micrófono del reportero Eden Dorantes. "El tiempo vuela y va a pasar rapidísimo, sobre todo con el ritmo de trabajo que yo voy a tener y de quedarse aquí sin hacer nada a irse a hacer algo de provecho…", agregó el histrión. Como Soto y Baeva reconocieron en la portada de People en Español que engalanaron meses atrás desde su nidito de amor en Acapulco, México; su noviazgo se ha visto fortalecido a raíz del confinamiento impuesto por la pandemia del coronavirus que azota al mundo. "Nos estamos conociendo aún más como individuos, como pareja, como personas y vamos para adelante con todo", declaró en su momento el cotizado galán de telenovelas.

