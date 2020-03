Gabriel Soto aclara por qué no aceptó la invitación de Geraldine Bazán de ir al cumpleaños de sus hijas

Todo lo que tiene que ver con sus pequeñas, Elissa y Miranda, es de su incumbencia, por eso cualquier malentendido al respecto está dispuesto a aclararlo. Eso sí, siempre en son de paz. Gabriel Soto ha contado la razón por la que no fue a la fiesta de cumpleaños de sus niñas organizada por su ex, Geraldine Bazán, y a la que estaba invitado.

La actriz compartió previamente que ella había extendido dicha invitación al padre de sus hijas pero que él no había asistido. No lo dijo con mala onda ni con ironía, simplemente respondió al ser preguntada. El actor tenía razones de peso para no ir y así se lo expresó a los medios sin tapujos.

“Yo no pude estar con ellas porque esa semana estábamos grabando el final de la novela en Acapulco, Soltero con hijas, y un fin de semana antes me las llevé para estar con ellas y festejarlas”, dijo al programa Venga la Alegría. Unas declaraciones con las que quiere dejar claro que él no dejó ‘plantada’ a su ex en ningún momento.

El actor, quien amablemente paró para contar lo que pasó, aseguró que no estaba en México cuando Geraldine hizo ese festejo, por eso la semana anterior les preparó una fiesta a sus princesas por adelantado para que no les faltara de nada y tuvieran doble parranda. Porque otra cosa no, pero Gabriel es un padrazo que se desvive por sus nenas.

Lo que les haga felices a ellas, le hace feliz a él, por eso apoya a su primogénita Elissa a que haga sus pinitos en esto de la actuación. Pero siempre con un orden y sin descuidar sus estudios. “Su participación fue muy corta, fueron tres días de llamado nada más, entonces como su papá y su mamá son actores evidentemente tiene el gusanito”, broméo. ¡Pues queda todo aclarado!