Una mentirita piadosa fue el gancho para que Gabriel Coronel y Daniela Ospina se enamoraran en octubre. "Tenemos una amiga en común que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja", recuerda Coronel, quien en realidad no deseaba iniciar una relación y estaba concentrado en su carrera. "Fue muy loco, aunque estuviéramos en la misma ciudad, duramos como tres semanas escribiendo por WhatsApp, por redes, hablábamos muchísimo".

Después de muchos intentos e intensas conversaciones telefónicas, una madrugada de noviembre la pareja por fin decidió encontrarse cara a cara. "Yo estaba saliendo como a las 12 de la madrugada [de trabajar] y dijimos: 'No es posible que no nos hayamos visto. Llevamos tres semanas hablando'. Entonces nos vimos a la una de la mañana, ella estaba compartiendo con unas amistades", recuerda emocionado Coronel. "Imagínate, yo era el nuevo, me analizaron de arriba abajo, pero todo fluyó muy bien. Menos mal que habían unas copitas y eso ayudó a que me relajara (risas)".

El flechazo, según Ospina fue instantáneo. "Estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento que le dije: 'Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien'", revela risueña Ospina. "Estaba nerviosa, pero feliz de conocer a ese ser humano con el que hablaba todos los días".

Quién también quedó enamorada de los encantos del venezolano, fue la pequeña Salomé, fruto de la relación que Ospina mantuvo con el futbolista colombiano James Rodríguez. "Esa es una de las cosas más importantes, ellos llevan una relación muy linda", asegura Ospina, quien junto a su amado está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Italia. "Gabriel, es un hombre muy genuino, muy juguetón, entonces no es difícil de conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición, Gabi ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado".

De hecho, para no defraudar a sus damiselas, Coronel empezará una nueva vida en Miami. "Mi plan era irme a México de nuevo, pero me ataron aquí [a Miami], (risas)", dice. "Estoy muy contento, no debería decirlo, pero veo una vida con Daniela así que el próximo plan será mandarte la invitación a nuestra boda".

De su nueva vida en pareja y sus planes futuros, la pareja habló en exclusiva con People en Español.

¿Cómo empezó el romance?

Gabriel: La niña estaba detrás de mí por seis meses (risas). ¡Mentira! Tenemos una amiga en común que nos juntó, ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja, y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja, es de esas relaciones con mucha conexión. Se siente algo natural, muy orgánico y para mí eso es algo fundamental.

Daniela: Nosotros nos empezamos a conocer a finales de octubre. Empezamos a hablar por Instagram y WhatsApp.

G: Fue muy loco, aunque estuviéramos en la misma ciudad, duramos como tres semanas escribiendo por WhatsApp, por redes, hablábamos muchísimo, hasta la madrugada y no nos habíamos visto, yo estaba haciendo Nuestra Belleza Latina, ella también y nos venimos a conocer hasta las tres semanas después y ya casi, casi nos sentíamos casados.

Fue muy loco, fue algo nuevo para mí. Hablábamos por teléfono muchas horas. Tenemos mucho parecido en la percepción de ver la vida y pues, me pareció muy bonito conversar tanto y luego darnos la oportunidad de conocernos y seguir compartiendo.

D: En estos tiempos todo es muy rápido y con nosotros [nos dimos] tiempo de hablar y conocernos.

¿Qué amiga los presentó?

D: Se llama Liliana Duque. Pensé que ella me estaba bromeando, y así fue qué empezó la historia, pero yo no estaba buscando nada.

G: Lo gracioso era que hace como tres días [lo platicábamos] y Daniela no creía que yo tampoco estaba buscando. Vino Lili a la casa y estábamos hablando y ella se reía y decía: 'Sí, fue una mentira pero funcionó, vean cómo están'.

¿Cómo fue el día en que se conocieron en persona?, ¿estaban nerviosos?

G: Después de muchos intentos no se lograba concretar, Gabriel estaba en NBL. Yo viajé a Colombia, hasta que un día, yo estaba saliendo como a las 12 de la noche [de trabajar] y los dijimos: 'No es posible que no nos hayamos visto. Llevamos tres semanas hablando", entonces nos vimos a la una de la mañana, ella estaba compartiendo con unas amistades. Y yo llegué, imagínate, yo era el nuevo, me analizaron de arriba abajo, pero todo fluyó muy bien. Menos mal que habían unas copitas y eso ayudó a que me relajara (risas).

Desde el primer momento, fue un abrazo, [hubo] mucha honestidad entre nosotros dos y cuando es para ti, ni aunque te quites.

D: Estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento que le dije: 'Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien'. Estaba nerviosa, pero feliz de conocer a ese ser humano con el que hablaba todos los días.

¿Cuáles fueron las cualidades que te hicieron enamorarte de Gabriel?

D: Me quedo corta al hablar de todas las cualidades que tiene Gabi, pero creo que una de las cualidades que más enamora de él es que es un hombre muy genuino, es un hombre muy transparente, honesto hasta la hora en que se acuesta siempre tiene una sonrisa y un modo de ver la vida bastante lindo. Me ha ayudado mucho como mujer y persona y eso lo valoro mucho.

¿Y a ti Gabriel?

G: Qué te puedo decir, lo que sí siento es que es una mujer muy honesta, pura, tiene una sonrisa muy natural, creo que ella llegó a mi vida para darme algo que estaba esperando por muchos años, que es esa figura de pareja, esa figura de persona que te ayuda a motivarte a ser mejor, que te lleva a motivarte con más ganas la vida. A través e a mirada te refleja mucho amor. Lo que estamos viviendo es algo muy especial. Daniela es una mujer muy completa en todos los sentidos. Yo dije 'de aquí soy'. Cuando sientes la necesidad de sembrar semilla y de ver un fruto familiar a un lado de una persona pues…

¿Cuál es su siguiente paso como pareja?

G: Te voy a contar, mi plan era irme a México de nuevo, pero me ataron aquí [a Miami], (risas). Estoy muy contento, no debería decirlo, pero veo una vida con Daniela, así que el próximo plan será mandarte la invitación a nuestra boda.

¿Salomé ya conoció a Gabriel?

D: Esa es una de las cosas más importantes, ellos llevan una relación muy linda, Gabriel, es un hombre muy genuino, muy juguetón, entonces no es difícil de conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición, Gabi ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado.

¿Qué es lo que disfrutan hacer como pareja?

G: Algo fundamental que me encanta a mí y a Dani es que le cocine. Es una de las cosas más sabrosas que más hemos disfrutado es preparar muchísimas cosas como ceviche, tartar de atún, arepas, tomar vino, escuchar música.

D: Creo que somos bastante tranquilos, los dos nos completemos mucho en eso, si hacen falta la saliditas con amigos, pero disfrutamos mucho la casa.

¿Cuáles son sus proyectos profesionales?

D: Ahora mismo sigo en Miami con mi marca Bold Dan five By Dani Ospina, entra este año a Estados Unidos y México, tengo mis programas de entrenamiento. La idea es mostrar un poquito de lo que Colombia puede ser capaz.