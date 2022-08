Exclusiva: ¡Gabriel Coronel y Daniela Ospina están comprometidos! Gabriel Coronel y Daniela Ospina, que confirmaron su relación en marzo de este año, planean celebrar su boda a principios del 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien solo han pasado seis meses desde que Gabriel Coronel confirmó su relación con la modelo y empresaria Daniela Ospina, este corto tiempo en pareja ha sido suficiente para llevar al actor a tomar una de las mayores decisiones más de su vida: ¡comprometerse en matrimonio! El venezolano de 35 años no titubeó el pasado 4 de agosto y se puso de rodillas para entregarle una bella sortija a la colombiana y confirmar así su deseo de pasar el resto de sus días a su lado. "Daniela es un gran ser humano, llena de valores y principios, con deseos de formar una familia y un hogar y eso conecta mucho con lo que busco y con lo que soy", dijo en exclusiva a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Coronel y Daniela Ospina Gabriel Coronel y Daniela Ospina | Credit: Foto: Gato Rivero/@gatoriveroph; Estilista: Emilio Uribe/@emiliouribebeauty Para el día especial, Coronel armó toda una producción con maquillista, vestuarista y fotógrafo en Miami, con el océano fondo, y sorprendió a la modelo frente a un gran equipo de cómplices. "Me inventé que teníamos una sesión de fotos para una portada, así que me aseguré de que todo estuviese perfecto para ese momento", reveló. "Fue en la última foto que todo iba a suceder. Llegamos a la locación donde ya estaba todo el equipo preparado y en cuanto llego, sucedió. Le dije unas palabras y me arrodillé. Ella no se lo esperaba y su reacción fue hermosa". Gabriel Coronel y Daniela Ospina Gabriel Coronel y Daniela Ospina | Credit: Foto: Gato Rivero/@gatoriveroph; Estilista: Emilio Uribe/@emiliouribebeauty El actor asegura que Ospina no sospechó lo que sucedería, ya que fue su mánager quien fungió como intermediaria para coordinar la agenda de la modelo. "Al final fue Daniela la que me invitó a las fotos, a la propuesta de matrimonio", comentó entre risas. La fecha de la boda aún no está definida, pero la pareja espera convertirse en marido y mujer el primer trimestre del próximo año y festejar su enlace en algún país de Latinoamérica. Gabriel Coronel y Daniela Ospina Gabriel Coronel y Daniela Ospina | Credit: Foto: Gato Rivero/@gatoriveroph; Estilista: Emilio Uribe/@emiliouribebeauty Por el momento, el actor y la modelo, quien tiene una hija de un anterior matrimonio con el futbolista James Rodríguez, continúan disfrutando de este nuevo compromiso en su relación y planeando su futuro juntos, tal y como el actor lo había vaticinado en febrero. "Creo que desde el momento que nos conocimos, hemos estado comprometidos el uno al otro. Sigue siendo una relación de crecimiento y aprendizaje, donde el amor y el respeto son los protagonistas", puntualizó. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: ¡Gabriel Coronel y Daniela Ospina están comprometidos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.