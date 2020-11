Close

"Fue muy especial", Gabriel Coronel satisfecho con su actuación como Chayanne en Tu cara me suena Gabriel Coronel está satisfecho con su actuación como Chayanne en el show de Univision Tu Cara me Suena. ¡Tienes que ver el video que lo coronó como ganador de la velada! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su energética presentación de Chayanne, Gabriel Coronel se coronó como el ganador del cuarto show de Tu cara me suena (Univision). "Cuando supe que tenía que convertirme en Chayanne me dije 'necesito plasmar su estilo y su esencia. Esa virtud que él tiene a la hora de bailar, esa entrega, esa sonrisa'". dijo el intérprete de "Chao pescao" en entrevista con People en Español. "Fue muy especial. Ochenta por ciento de mi preparación fue a nivel coreografía. No sólo fue bailar, fue bailar con actitud, con alegría y entregándome. Lo disfruté bastante". Image zoom Credit: Cortesia Univision A Gabriel, de 33 años, también le complace la gran camaradería que existe entre sus compañeros Chantal Andere, El Dasa, Llane, Melina León, Sandra Echeverría y Pablo Montero. "Todos nos llevamos tan bien. Somos una familia muy bonita [y] tenemos una gran conexión". En la próxima gala, el ojiverde tendrá que interpretar el tema "Perdóname", del cantautor español Camilo Sesto. "Adelanto que quiero dedicar esta presentación a toda la gente que tiene que pedirle perdón a su familia, a sus amigos [y] a su gente cercana por haber tenido que partir a un mundo nuevo", dijo. "Yo soy migrante desde hace más de 10 años migrando a distintos países por motivos de trabajo pero por mas que te vaya bien es difícil no estar en tu tierra". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de disfrutar de su participación en Tu cara me suena, el artista venezolano también se enfoca en su música. "Acabo de lanzar "Muévete". Es una canción muy especial para mí. La compuse hace varios años y por cosas de la vida nunca la había sacado. Fue el primer video que dirigí. Es un video colorido, lleno de vida y lleno de luz que te invita a pasarla bien y a disfrutar. Estoy contento con el resultado".

"Fue muy especial", Gabriel Coronel satisfecho con su actuación como Chayanne en Tu cara me suena

