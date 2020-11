Close

"El humano más dulce que existe", revela Gabourey Sidibe sobre su novio, quien le propuso matrimonio Gabourey Sidibe revela que contraerá nupcias con su novio Brandon Frankel, con quien ha mantenido un romance por año y medio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras año y medio de noviazgo, Gabourey Sidibe se comprometió en matrimonio con Brandon Frankel. Fue la nominada al Óscar quien hizo el anuncio mediante un emotivo mensaje, un video e imágenes alusivas. RELACIONADO: Actriz de la cinta muestra su nueva figura en traje de baño Image zoom Credit: Instagram / Gabourey Sidibe Es extraño que la gente piense que ya estamos casados, pero supongo que nuestros corazones e intenciones el uno por el otro son muy claros de ver”, escribió Sibide en su cuenta de Instagram. “Mi mejor amigo [Brandon Frankel] me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe”. Image zoom La protagonista de la película Precious no perdió la oportunidad para presumir su anillo de compromiso; también, aprovechó la ocasión y le mostró a su ahora prometido la admiración, cariño y complicidad que le tiene. Image zoom Credit: Gabourey Sidibe Instagram “Cada momento con él es una alegría. Él es un gran compañero y pensó que yo era demasiado independiente para necesitarlo”, agregó. “He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecida, y emocionada de aprender más sobre el mundo entero con él a mi lado. ¡Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mis gatos, mi hombre, mi corazón, mi prometido! Por supuesto, el próximo esposo de la actriz también aprovechó para poner el mensaje correspondiente a su petición e incluyó el mismo video e imágenes. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y ella dijo ‘¡SÍ’!”, escribió Frankel en la misma red social. “Estoy muy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más asombrosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti. Hacemos el mejor equipo, y hacemos que todo sea divertido y memorable. Me gustó, así que le puse un anillo. Te amo hasta la luna y más allá Gabourey Sidibe”. Aún no se sabe cuando Gabourey Sibide y Brandon Frankel contraerán nupcias, pero esta pareja de tortólitos se ve feliz.

