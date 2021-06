¡Boda a la vista! Así fue la romántica pedida de la estrella del fútbol Vincent Janssen El jugador de Rayados de Monterrey compartió el romántico momento en el que le entregó el anillo a su prometida, Talia, en las playas de Hawái. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes se han convertido en el espacio ideal para mostrar uno de los momentos más esperados entre las parejas: su compromiso. En esta ocasión era el aclamado futbolista Vincent Janssen, del equipo Rayados de Monterrey, quien mostraba emocionado un set de fotografías de la que ha sido la romántica pedida a su novia Talia en Hawái. Con un paraje de ensueño como marco, el deportista le hacía entrega del anillo para sorpresa de su chica que no pudo evitar llorar. "Es el mejor 'Sí' que he escuchado. Te amo, prometida mía", escribió emocionado el jugador. La pedida fue, literalmente, de película. Vincent se acercó a su chica, se arrodilló y le abrió la cajita donde estaba el anillo. Y ahí mismo lanzó la pregunta ante la atónita mirada de su ya prometida. Como era de esperar, la escena terminó en un beso en toda regla, mejor dicho varios, a la orilla del mar y con sonrisas de pura felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por el día más feliz de mi vida y un futuro que puedo esperar todos los días", le declaró la futura novia enamorada en sus redes. La modelo originaria de Texas es la fan número uno de su futuro esposo y le ha acompañado en varios partidos, como el amistoso jugado en el mes de marzo y celebrado en el Cotton Bowl de Dallas. El Toro, como se le conoce al futbolista, demostró que no solo tiene dotes para el balón, sino que también es un romántico. ¡Felicidades a la pareja!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Boda a la vista! Así fue la romántica pedida de la estrella del fútbol Vincent Janssen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.