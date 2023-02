Encuentran muerto al futbolista Christian Atsu entre los escombros en Turquía El jugador ghanés llevaba desaparecido 13 días. Su representante ha confirmado este sábado el hallazgo de su cuerpo sin vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una búsqueda sin descanso, el cuerpo de Christian Atsu ha sido encontrado sin vida en los escombros 13 días más tarde de su desaparición. Así lo ha confirmado Murat Uzunmehmet, representante del futbolista. El deportista de 31 años fue hallado entre los restos del edificio de 12 pisos de Rönesans, en la ciudad de Hatay, donde residía, una de las más afectadas por el devastador terremoto de Turquía. Christian Atsu Hallan los restos de Christian Atsu | Credit: El futbolista ghanés llevaba 13 días desaparecido. Su representante ha confirmado la fatal noticia "Con el mayor pesar tengo que anunciar a todos los simpatizantes que, lamentablemente, el cuerpo de Christian fue recuperado esta mañana. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Me gustaría aprovechar para agradecer a todos por sus oraciones y apoyo. Y pido que mientras hacemos los trámites necesarios, todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", expresó el representante a los medios. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Atsu, se acaba de incorporar esta temporada al equipo Hatayspor, conjunto de la Primera división turca. Su desaparición hizo que familiares, compañeros y amigos se movilizaran para poder encontrar su paradero. Desafortunadamente, apareció sin vida. El funeral del exjugador de equipos como el Chelsea, Newcastle y Málaga está en preparación. Su cuerpo será enviado a Ghana, su ciudad natal. "No te olvidaremos, Atsu. La paz sea contigo, hermosa persona. No hay palabras para describir nuestra tristeza. Que descanse en paz", concluye el comunicado de su representante, Hatayspor.

