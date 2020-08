Así fue el emotivo funeral virtual de la madre de Itatí Cantoral retransmitido en directo La actriz y su hermano Roberto fueron los principales asistentes a la despedida de su madre Itatí Zucchi. La conmovedora ceremonia fue retransmitida en directo por Facebook y Youtube. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Había que despedirla como el gran ser humano y la gran actriz que era Itatí Zucchi. Ella alimentó ese espíritu interpretativo y amor por la actuación en su hija que este sábado despedía junto a su hermano Roberto Cantoral a su progenitora en un funeral virtual. Debido a la pandemia que azota el mundo no pudo hacerse de la forma habitual en que se suele llevar a cabo en condiciones normales. Pero para honrarla como se merece y todo el mundo pudiera orar por ella, la familia, hijos y nietos, lo retransmitieron a través de Facebook y Youtube. En las imágenes se puede ver a una Itatí Cantoral muy afectada, como es normal, abrazada por su hermano, al que está muy unida la actriz. Juntos lloraron y honraron a la gran mujer que les dio la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de La mexicana y el güero, que se encuentra en medio de las grabaciones de esta telenovela de Televisa, rindió homenaje a su madre y amiga a través de una emotiva publicación en sus redes, donde además invitó a todos a que se unieran en esta despedida. "¡Gracias mamá por tanto amor! Celebremos la Santa misa por la mejor mujer del mundo, mi mejor amiga", escribió rota de dolor. Le acompañamos en el sentimiento a ella y toda la familia. Que En Paz Descanse.

