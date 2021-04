Así será el funeral del marido de la Reina Isabel, al que acudirá el príncipe Harry el próximo sábado El príncipe Carlos compartió hoy un mensaje con un tono muy emotivo y cercano: "Mi papá era una persona muy especial". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana falleció el marido de la Reina Isabel de Inglaterra a los 99 años de edad. El funeral del duque de Edimburgo se celebrará el próximo sábado a las 3 de la tarde en la capilla de San Jorge, en Windsor, y a la ceremonia acudirán tan solo treinta personas de la familia real, incluyendo al príncipe Harry, bajo estrictas medidas de seguridad por motivo de la pandemia del coronavirus. Siguiendo las normas del gobierno, todos los asistentes llevarán puesto el cubrebocas y mantendrán entre ellos una distancia de dos metros. En cambio, la reina sí podrá mantenerse rodeada de cerca por los integrantes de su propia burbuja personal, en caso de que necesite ser asistida. La ceremonia, la cual será retransmitida por televisión y podrá verse en el mundo entero, comenzará con un minuto de silencio a las 3 pm. Hoy sábado, el príncipe Carlos habló desde Highgrove, su hogar en Gloucestershire, para rendir un tributo muy especial a su padre: "Quiero recalcar que mi padre, durante los últimos setenta años, estuvo sirviendo devotamente y de la mejor forma posible, no solo a la reina, también a mi familia y al país, incluso a la totalidad de la Commonwealth. Como pueden imaginar, mi familia y yo le extrañamos enormemente". También añadió en un tono muy personal que "mi querido papá era una persona muy especial, quien estaría impactado por tantas cosas buenas que se están diciendo estos días acerca de él". Prince Harry y Prince Philip Image zoom Credit: Max Mumby/Pool/Indigo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina compartió desde sus redes un conmovedor mensaje de amor a quien fuera su marido durante más de 70 años: "Él ha sido, sencillamente, mi fortaleza durante todos estos años. Mi familia y yo, este país y muchos otros, le debemos mucho más de lo que él nunca reconocería o podamos llegar a saber", expresó la reina acerca de su esposo en una cita del año 1997. Descanse en paz.

Share options

Close Login

View image Así será el funeral del marido de la Reina Isabel, al que acudirá el príncipe Harry el próximo sábado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.