Fundación de Kobe Bryant cambia de nombre La viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, anunció que la organización deportiva del ex basquetbolista ahora se llamará Mamba & Mambacita Sports Foundation para honrar la memoria de su esposo y la de su hija, Gigi, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo. A casi tres semanas de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, su viuda Vanessa Bryant parece estar reincorporándose poco a poco en los proyectos que lideraba el atleta. La tarde del jueves, la madre de tres pequeñas apareció nuevamente en sus redes sociales con un anuncio que ha sido aplaudido por los seguidores y fanáticos del ex jugador de los Lakers: la organización Mamba Sports Foundation que fue fundada por su esposo ahora se llamará Mamba & Mambacita Sports Foundation en su honor y en el de su hija, Gianna, quienes fallecieron en un accidente aéreo el 26 de enero. "Porque no hay #24 sin #2, hemos actualizado la Fundación Deportiva Mamba para que ahora se llame Fundación Deportiva Mamba & Mambacita. Nuestra misión permanece igual — y más fuerte que nunca — para proveer oportunidades a los jóvenes a través de los deportes", detalló Vanessa en su cuenta de Instagram. La hoy viuda de Bryant además agradeció el apoyo que ha recibido a través de las redes sociales tras la tragedia. "Gracias a todos por tanto apoyo y sus amables donaciones"", escribió. "Esperamos empoderar a atletas jóvenes en un mundo que [Kobe y Gianna] nos dejaron". La organización, además del nuevo nombre, también tiene un nuevo logotipo y pretende proveer la ayuda necesaria para ayudar en el desarrollo emocional y físico de jóvenes en comunidades menos afortunadas. Padre e hija fallecieron en un accidente aéreo junto a otras siete personas que viajaban en un helicóptero sobre una área montañosa de Los Ángeles. Un servicio público para despedir al atleta y a su hija está pautado para el 24 de febrero en el Staples Center de esa ciudad donde el atleta jugó con el equipo Lakers por 20 años.

