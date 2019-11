Así fue la espectacular fuga de dos presos latinos "armados y peligrosos" que siguen libres Las autoridades están investigando cuánto tiempo estuvieron planeando su escape. Confirman que los reos no tuvieron ayuda de los empleados de la cárcel. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La oficina del Sheriff del condado ha revelado detalles de la fuga de los dos reos hispanos que escaparon de la Cárcel del Condado de Monterey en Salinas. Santos Fonseca, de 21 años, y Jonathan Salazar, de 20, que están aún fugados y son considerados extremadamente peligrosos, escaparon en la madrugada del domingo, pero no fueron reportados como desaparecidos hasta las 8:15 a.m. Fonseca y Salazar pudieron crear un agujero de aproximadamente 22 pulgadas de ancho en el techo sobre un baño en su celda, lo que les permitió subir y abrirse paso, revelaron las autoridades, dijo el capitán John Thornburg, vocero de la oficina del Sheriff en una conferencia de prensa el lunes. Image zoom Monterrey County Sheriff's Office Los presidiarios patearon una escotilla que conducía al exterior, al otro lado de la pared del baño, donde había un espacio que alberga tuberías de plomería. Como la cárcel está en construcción, el área exterior estaba cubierta con cercas de construcción, en lugar de cercas de seguridad con alambre de púas, y los dos pudieron salir de la cárcel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Monterrey County Sheriff's Office La cárcel experimentó otra fuga hace unos cinco años, pero en ese caso, el interno subió a través de un conducto de ventilación. Las autoridades están investigando cuánto tiempo estuvieron planeando su escape. Cuando se les preguntó si tenían ayuda interna de los empleados, Thornburg respondió “absolutamente no”. Fonseca y Salazar fueron arrestados por el Departamento de Policía de Salinas por homicidio y otros delitos violentos, dijo Thornburg. Fonseca fue reservado el 7 de junio de 2018 por cargos de asesinato e intento de robo con una fianza de $2.25 millones, según los registros judiciales. Supuestamente disparó y mató a dos personas a principios de ese mes, informó The Californian. Image zoom Monterrey County Sheriff's Office Salazar fue arrestado el 7 de julio de 2018 por un asesinato cometido en octubre de 2017, según el Departamento de Policía de Salinas. Él y un menor no identificado fueron acusados ​​de matar a un hombre e intentar asesinar a su novia después de que Salazar supuestamente disparó contra el automóvil de la pareja con su hijo de 18 meses adentro, informó The Californian. El niño no resultó herido en el tiroteo. Otros cargos por los que se detuvo a Salazar incluyen el robo de vehículos, la conspiración para cometer un delito, violación de la libertad condicional y la posesión de un vehículo robado, según los registros judiciales, reporta ABC News. Image zoom Ambos nacieron en Salinas, California y están afiliados a pandillas, aunque parece que están afiliados a pandillas opuestas y no tenían una conexión antes de ser encarcelados en la misma unidad. Se ha ofrecido una recompensa de $5,000 por información que conduzca al arresto de los reclusos. Advertisement EDIT POST

