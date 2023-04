Las otras fuentes de ingresos de Adamari López fuera de la televisión La conductora puertorriqueña nunca ha puesto todos los huevos en la misma canasta y hoy, gracias a ello, puede seguir facturando tras su salida de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día". Con este comunicado, la cadena hispana daba a conocer la semana pasada que la conductora puertorriqueña, quien fuera durante más de una década uno de los rostros más populares y queridos de su pantalla, dejaba de formar parte de sus filas. Con su salida, la también actriz de 51 años cierra una importante etapa profesional en su exitosa carrera, pero también se abre ante ella un nuevo horizonte de oportunidades. Aunque su trabajo como copresentadora del programa matutino de Telemundo le proporcionaba desde hacía 11 años cada mes un importante sueldo fijo que le daba tranquilidad en el terreno económico, Adamari dispone de otras fuentes de ingresos más allá de la televisión. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent La carismática conductora nunca ha puesto todos los huevos en la misma canasta y hoy, gracias a ello, puede seguir facturando a través de otras vías. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Como dice la canción de Shakira, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Redes sociales Las redes sociales se han convertido en una importante fuente de ingresos para las celebridades y en el caso de Adamari aún más debido a la enorme cantidad de seguidores que tiene. Solo en su página de Facebook puede presumir de tener más de 8 millones. Adamari López Página de Facebook de Adamari López | Credit: Facebook Adamari López La presentadora siempre se ha mostrado muy activa en las redes sociales compartiendo contenido, especialmente en Facebook, donde sube videos a diario que son muy vistos. Además de poder monetizar los contenidos que publican –cuantas más visualizaciones tengan más dinero generan–, las celebridades también pueden facturar a través del contenido que patrocinan en sus redes sociales de las diferentes marcas que confían en ellos. Tienda virtual Adamari también genera ingresos a través de su tienda virtual, donde vende diferentes productos de su marca, A x A, entre ellos delantales para madre e hija y paños de cocina. Tienda virtual Adamari López Tienda virtual de Adamari López | Credit: Adamarilopez.net El producto más caro que se puede encontrar en su tienda virtual, un delantal para mamá, cuesta $45.00 USD, mientras que el más barato, su libro 'Amando', ronda los $20.00 USD. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y más… La presentadora es embajadora desde hace algunos años de WW (Weight Watchers), un plan para perder peso que ofrece todas las herramientas que se necesitan para lograr tener una vida más saludable. Adamari López Adamari López es embajadora de WW | Credit: WW No hay duda de que Adamari se ha estado preparando para este momento de su vida.

