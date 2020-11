Close

"Fue difícil tomar esta decisión", confiesa Dulce María sobre su ausencia en el concierto de RBD La ausencia de Dulce María en el concierto virtual de RBD ha sido motivo de muchas especulaciones. Ahora, la cantante explica las razones de esta decisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo 26 de diciembre, RBD ofrecerá un concierto virtual que lleva por nombre Ser o parecer. Mayte Perroni, Anahí, Christopher Von Uckerman y Christian Chávez formarán parte de este concierto. Por su parte, Dulce María y Alfonso Herrera no participarán en el evento. Ahora, la intérprete de Victoria Lamas en la teleserie Falsa identidad explica las razones de su ausencia. RELACIONADO: RBD ¿juntos de nuevo? Christopher Uckermann revela detalles al respecto Image zoom Credit: Mezcalent “Fue difícil tomar esa decisión”, confesó Dulce María al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Como todos saben estoy embarazadísima. No puedo ahorita hacer un concierto. Me canso, literal, de estar parada o sentada. Me cuesta respirar, realmente es algo que no podría llevar a cabo. Además, a mí me gusta hacer las cosas al cien por ciento y ahorita no es algo que pudiera hacer”. Image zoom Credit: IG/Dulce María La cantante confiesa que las circunstancias actuales de confinamiento y medidas sanitarias, porque “estamos en plena pandemia”, también contribuyeron a no aceptar el proyecto. Además, el espectáculo se organizó en poco tiempo ya que “era cuestión de este año o máximo marzo del siguiente”. “Me es imposible. Entre la pandemia y el embarazo es difícil”, agregó. “Dadas las circunstancias y la premura no pude ser parte; pero, como les digo, de corazón siempre estoy”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Dulce María no poder participar “en algo tan esperado” le representa una desilusión; sin embargo, considera que es lo más adecuado, “El hecho de no poder estar [en el escenario], de salir en mi casa diciendo ‘hola aquí estoy’, pues la verdad era algo muy triste, prefiero no”, comentó. “Ha sido bien duro porque es una parte muy importante de mi historia personal, profesional y de mi carrera. Siempre voy a ser Rebelde y siempre voy a ser parte de RBD”.

