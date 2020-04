Frida Sofía y Michelle Salas muy preocupadas por la salud de Silvia Pinal La nieta y bisnieta de Silvia Pinal piden a sus seguidores orar por la salud de la actriz, que será sometida a una cirugía de la cadera. By Isis Sauceda/ Los Ángeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Frida Sofía y Michelle Salas se mostraron consternadas al enterarse del delicado estado de salud de Silvia Pinal, su abuela y bisabuela respectivamente. Luego de que se diera a conocer que la legendaria actriz se encontraba en un hospital de la Ciudad de México debido a una caída que sufrió, las jóvenes recurrieron a sus redes sociales para pedir ayuda a sus fanáticos, ya que la matriarca será sometida a una inesperada cirugía. Al parecer, fue precisamente a través de las redes que Frida — quien está alejada de su familia tras un pleito público con su madre, la cantante Alejandra Guzmán— se enteró de que su abuela estaba ingresada. “Les pido por favor que me ayuden a difundir este mensaje que acabo de ver”, escribió desesperada en sus historias de Instagram. “Mi abuela Silvia está mal y necesita sangre, por favor ayuden y recen por ella”. Image zoom Omar Vega/Getty Images; Mezcalent.com; Victor Chavez/Getty Images Por su parte Salas, con quien Frida tampoco tiene relación, compartió una fotografía abrazando a su bisabuela y compartiendo más información sobre lo sucedido. Aseguró haber tenido contacto con ella en cuanto sucedió el accidente. “Los que me conocen, saben de sobra el amor tan infinito que siento por esta mujer”, expresó Salas junto a la foto. “Mi bisa tuvo un accidente el día de ayer. Se cayó y se rompió la cadera. Yo justo la llamé minutos después de que esto sucediera y la escuché tranquila. Sólo me dijo: ‘Me caí y ¡ya!’”. Sin embargo, la caída parece que fue más grave de lo que inicialmente se pensó y ahora espera ser operada en un reconocido hospital de la capital mexicana. Image zoom Twitter/Alejandra Guzmán El estado de la matriarca tiene preocupada a la familia entera, que ha compartido fotografías al lado de la legendaria estrella de cine y televisión. “Lamentablemente esto pasó a mayores y está ingresada en el hospital a punto de entrar a una operación, cosa que me preocupa mucho también dadas las circunstancias que estamos viviendo", comentó Salas. "Les agradezco a todos de corazón por sus mensajes y les pido por favor que recen mucho para que todo salga bien. Ella es y siempre será una guerrera y estoy segura que saldrá sana y más fuerte que nunca”. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a Silvia Pasquel, el percance ocurrió cuando su mamá regresó a su residencia en Ciudad de México proveniente de Acapulco, donde se encontraba bajo el cuidado de su hermano. “En su casa el día de ayer se quiso levantar de una silla y se tropezó con el tapete y cayó de sentón y se fracturó la cadera. Ayer la llevaron al Hospital Ángeles de Pedregal y le hicieron muchas evaluaciones para ver cómo estaba. Primero para saber si tenía una fractura y segundo para saber su condición física para saber si la podían operar”, explicó la también actriz a un programa de entretenimiento mexicano. “Afortunadamente mi mamá es un roble y está perfecta….el doctor que operó a mi hermana [Alejandra Guzmán] de la cadera, es el mismo doctor que va a operar a mi mami. Y que le va a poner, me imagino una cadera de titanio. Afortunadamente no es nada serio, grave. Es delicado por la edad de mi mamá, pero afortunadamente no es nada serio o que ponga en peligro su vida”, agregó. De acuerdo a Pasquel, el doctor le informó a la familia que la matriarca podrá salir caminando del hospital con la ayuda de una andadera y que deberá realizar una serie de terapias que la ayuden en su recuperación. Advertisement

Frida Sofía y Michelle Salas muy preocupadas por la salud de Silvia Pinal

