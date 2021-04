"¿Te parece simpático ésto?" ¡Frida Sofía comparte video de beso en la boca entre Enrique Guzmán y Alejandra! El clip que compartió hoy Frida Sofía dejó helada a su audiencia, quien votó con estupor en la encuesta que realizó en sus redes, acerca de si el compartamiento mostrado les parecía o no normal. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por la trayectoria de las últimas semanas de Frida Sofía, a partir de sus íntimas revelaciones en las que aseguró haber sido abusada por su abuelo Enrique Guzmán desde niña, está claro que la hija de Alejandra Guzmán está decidida a llevar el caso hasta el final. Durante las pasadas horas la joven, que ha causado conmoción en el mundo por sus crudas declaraciones sin tapujos acerca de su tremenda infancia, ha vuelto a compartir videos que revelan mucho del carácter de su abuelo y su mamá, quienes niegan categóricamente que Frida haya dicho la verdad, llegando a alegar problemas mentales de Frida Sofía por sufrir de borderline personality, algo que solo ofendió a los psicólogos y avivó la polémica. El nuevo video compartido por Frida Sofía en sus historias muestra a Enrique Guzmán besando en la boca a su hija Alejandra durante un concierto, algo que la nieta de Silvia Pinal sometió a un test en sus redes: "¿Te parece simpático/normal esto?". La opinión de su audiencia al respecto fue rotunda: casi un cien por ciento contestó "no". Alejandra Guzmán Frida Sofía Enrique Guzmán Este es el video al que la pregunta hacía alusión: Tras desatarse la grave polémica, muchos videos en los que Enrique Guzmán hace comentarios misóginos o toquetea a sus tertulianas en las entrevistas, han ido saliendo a la luz, algo que no favorece a la familia Guzmán y que apuntala de alguna forma la credibilidad de Frida Sofía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hoy compartió un nuevo video en el que Verónica Castro le reconoce a Alejandra que su papá volvió a tocarle de forma indebida, después de otro clip que fue viral, a lo que Alejandra reacciona riendo. "Creo que lo más perturbador y asqueroso son las risas y la normalización de esta asquerosidad y falta de respeto", escribió la hija de Alejandra Guzmán acerca del mismo: Alejandra Guzmán Frida Sofía Enrique Guzmán Y aquí el video en cuestión: Frida Sofía ha marcado con esta revelaciones un antes y un después en la dinastía Pinal.

