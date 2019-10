Frida Sofía confiesa que sufre de ansiedad La hija de Alejandra Guzmán reveló a People En Español que está aprendiendo a controlarse. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Frida Sofía está sufriendo los estragos de las situaciones conflictivas que ha tenido con su familia. La hija de Alejandra Guzmán reveló a People En Español que ha sufrido de ansiedad desde muy joven. Sin embargo, está consciente de lo que padece y está buscando un remedio. "Yo siempre he estado bajo un cuidado psicológico desde me intentaron secuestrar". Frida además dijo que está cansada de los pleitos que ha tenido con su mamá, pero prefiere ahora llevar la fiesta en paz. "Hay cosas que me llevarían a hablar mierda de Alejandra, de mi mamá. Pero ya no quiero porque parezco loca". También su mamá ha estado rodeada de personas tóxicas como Guillermo Carvajal y asegura que "la gente que rodea a mi mamá es gente mala". "El universo se va a encargar, yo no puedo encargarme de la rutina divina porque está fuera de mi alcance. Pero yo si me puedo controlar". Advertisement

Frida Sofía confiesa que sufre de ansiedad

