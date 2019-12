Frida Sofía sorprende con una espectacular interpretación de un gran éxito de su madre, Alejandra Guzmán La joven ha cantado uno de los temas estrella de la artista, "Mala hierva", y la interpretación ha causado un gran revuelo. ¿Quién lo hace mejor? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El 2019 no ha sido precisamente un buen año a nivel personal para Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Madre e hija protagonizaban varios enfrentamientos mediáticos dejando claro que su relación no pasa por el mejor momento. A pesar de los intentos de la artista por acercarse a su hija, reconciliarse y tener la fiesta en paz, la esperada reunión no se ha producido todavía ni parece que vaya a darse a corto plazo. Lo que ambas sí comparten es un gran talento para la música. Frida Sofía ha heredado la fuerza y la garra de su progenitora, cuya carrera es un ejemplo de esfuerzo y arduo trabajo. La joven admira a su madre y así lo ha demostrado en este video donde canta uno de sus éxitos, “Mala hierva”. Un precioso detalle que muchos han considerado la forma en que Frida querría decirle a su madre cuánto la quiere y admira. O simplemente es una de esas travesuras que a la joven le gusta hacer. Nunca lo sabremos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que es innegable es su talento y su forma tan peculiar y personal de hacerse con este tema, todo un clásico en la carrera de La Guzmán. Aunque inicialmente trata de imitar la voz áspera de la roquera al final le sale su propio estilo y sorprende con una tonalidad que nada le tiene que envidiar. Risas, buen rollo y mucho respeto es lo que se desprende de esta grabación casera que podría acercar a estas grandes mujeres. Llegan las navidades y con ellas la unión familiar tan necesaria. Esperamos que todo vuelva a ser como antes y podamos verlas juntas algún día sobre el escenario haciendo lo que mejor saben, cantar. Advertisement

Frida Sofía sorprende con una espectacular interpretación de un gran éxito de su madre, Alejandra Guzmán

