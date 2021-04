Frida Sofía rompe el silencio sobre el reencuentro que se dio en tv con su madre Alejandra Guzmán Tras meses de alejamiento, Frida Sofía y Alejandra Guzmán tuvieron un reencuentro que terminó en polémica ¿qué sucedió? La joven cuenta toda la verdad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Frida Sofía se enteró que su madre, Alejandra Guzmán, estaba contagiada de COVID-19 se comunicó con ella y tuvieron una charla tras varios meses de alejamiento. En marzo pasado, la modelo estuvo en el matutino estadounidense Despierta América para promocionar su nuevo sencillo. La producción llamó a la rockera y se dio una conversación muy calurosa entre ambas; por lo cual, se pensó que la reconciliación ya era un hecho. Sin embargo, al día siguiente, se dio a conocer un comunicado que acusaba a la joven y a la mencionada emisión de Telemundo de haber armado todo como un asunto publicitario. Ahora, la intérprete de "Ándale" rompe el silencio sobre lo ocurrido. "Ustedes escucharon esa conversación tan hermosa; en la cual, no mencioné nada de drama. Esa era la oportunidad [de seguir en comunicación] y como ya había hablado con ella [Alejandra Guzmán]. [Pensé] 'no va a contestar, es súper temprano' y contestó. Entonces, se ve mi cara de emoción; me la creí", confesó Frida Sofía al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Cuando vi ese comunicado dije 'no, ha de ser el idiota ese que maneja ahorita a mi mamá. No fue mi mamá, no creo'. Y pues, sí [fue mi mamá]". Luego de aquel documento, la joven habló con la intérprete de "Flor de papel" y solo recibió un regaño de su madre y la confirmación de que el mencionado boletín de prensa había sido enviado por la cantante. "[Me dijo] que no entiende porque voy a promocionar mi carrera musical y necesito un público derivado de ella. Y que no entiende porqué siempre la uso", agregó. "Me dijo lo de siempre 'que bueno que ya tienes 29 años, tienes casa, coche. Ya ponte a trabajar'. Siempre he trabajado. La última vez que mi mamá me pasó un cheque fue antes de [posar en la revista] Playboy". Frida Sofia y Alejandra Guzman Image zoom Credit: RODRIGO VARELA/GETTY IMAGES SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El mayor miedo de la cárcel, el frío", Frida Sofía Frida Sofia también dio a conocer cómo fue experiencia en prisión cuando fue recluida por golpear a un hombre que la grabó cuando ambos mantenían relaciones íntimas. "Hace un frío. Ese es el mayor miedo de la cárcel, el frío. Aparte, te hacen caminar en una sola dirección. Me sentía como una mula", relató. "Llegó y pienso 'cómo va a estar esto'", comentó. "Llegué bien acá [sin mostrar temor]. Tampoco [en actitud] de quiero pelearme. Me dijeron 'espera chica' [en tono retador, y respondí] 'soy mexicana' [enfrentando]".

