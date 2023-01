Frida Sofia sobre Niurka Marcos: "Me da asquito" Frida Sofía se pronunció contundente en contra de una acción realizada por Niurka Marcos; la modelo no dudó en mostrar su desagrado público hacia la vedette con fuertes expresiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Niurka Marcos protagonizó otro de sus acostumbrados escándalos al desatar un pleito en vivo, en el programa de YouTube, ¡Se tenía que decir! (La Saga), con una grafóloga de nombre Maryfer Centeno porque analizó, tiempo atrás, su relación sentimental con Juan Vidal. Las agresiones verbales no pararon de parte de la vedette, mientras la profesional de lenguaje corporal trataba de calmarla y defenderse. Esta situación ocasionó que muchos apoyaran a la especialista como Frida Sofía, quien arremetió en contra de la bailarina de origen cubano. "Niurka, cosita la naqui [naca] wannabe bruji [bruja]", mencionó Frida Sofía a Centeno en un mensaje en Instagram. "Esa si me da miedo de frente porque escupe en lugar de gritar… me da asquito… esa baba es jarabe del diablo. Y ¿el aliento qué tal? Te amo, tú muy bien". La grafóloga le respondió con un cariñoso mensaje a la intérprete de "Chivas malas". "Frida Sofía te amo. Fue horrible", escribió en la misma red social. El comentario de la única hija de Alejandra Guzmán causó el aplauso de otros cibernautas, quienes no dudaron en apoyar a la especialista también ante esta situación ocasionada por quien fuera una de las protagonistas de la obra musical Aventurera. "Tienes toda mi solidaridad y apoyo. Rechazo totalmente la agresión de la que fuiste objeto. La sensación para los que estábamos viendo el programa también fue muy desagradable y violenta", mencionó una usuaria. Frida Sofia y Niurka Marcos Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te abrazo querida MaryFer. Eres una mujer fuerte y con mucha templanza"; "Admiro mucho que no caíste en sus provocaciones y groserías. Que feo que las personas crean que porque son mayores saben más"; "Que se puede esperar de esa persona vulgar todo el tiempo trata de llamar la atención con sus tonterías y súper corriente", y "Niurka es una de las personas más mal educadas y corrientes del medio; impulsiva y poca inteligencia emocional", fueron otros comentarios. Maryfer Centeno ha dejado atrás ese capítulo; mientras Niurka Marcos no se ha mostrado arrepentida por lo ocurrido, ni ha hecho mayores declaraciones al respecto. Por su parte, Frida Sofía continúa sus proyectos profesionales y ha estado alejada de los escándalos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Frida Sofia sobre Niurka Marcos: "Me da asquito"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.