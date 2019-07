Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán: "Pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo siempre a que muriera"

Frida Sofía parece haber analizado sus reveladoras declaraciones en contra de su famosa madre Alejandra Guzmán y ha decidido que lo mejor es guardar distancia con la mujer que le dio la vida.

Luego de haber despotricado en contra de su madre la tarde del martes, la joven modelo se sinceró y confesó que se arrepiente de no haber guardado la cordura.

“En ocasiones el dolor me gana”, escribió en el escrito publicado en su cuenta de instagram. “Estoy trabajando en mí para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia y ahora me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer, es dedicarme a lo que me apasiona y trabajar todos los días en el perdón”.

Pero ese perdón, dijo, es para ella misma para poder superar su dolor.

Frida reconoció que la cantante hizo el mejor trabajo que pudo como madre, aunque no fue una mamá amorosa y presente en su vida.

“Ella lleva muchos años tratando [de] pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr”, declaró. “Su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo mundo de su vida”.

La joven aceptó que económicamente la intérprete de “Hacer el amor con otro”, se encargó de ella al cien por ciento, pero que emocionalmente le ha hecho un daño severo en el que está trabajando.

“La gene que está cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales. Pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo siempre a que muriera y para que la gente presenta no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así”, reveló. “Crecí con terror de no estar ahí si algo así pasaba”.

Además, confesó que toda su niñez tuvo miedo de que el departamento de protección al menor se la llevara por la falta de cuidado y atenciones de su madre, razón por la cual nunca dijo nada.

También aseguró que su mamá continúa con un problema de adicción y que por esa razón ahora entiende que sus acciones no eran intencionales.

A pesar de la riña entre madre e hija, Frida le desea lo mejor y espera que algún día puedan recuperar su relación.

“No le deseo el mal, nunca”, escribió. “Reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar, lo mejor entre nosotras es la distancia”.