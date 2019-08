Frida Sofía confiesa aborto y motivo de la separación de su madre Alejandra Guzmán

Los conflictos en la vida de Frida Sofía han sido muchos; ahora, la hija de Alejandra Guzmán confesó que abortó al bebé producto de su romance con Christian Estrada.

“Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque siempre he querido tener una familia”, reveló Frida Sofía al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Nunca pensé que iba a quedar embarazada”.

En la mañana de Año Nuevo de 2019, la joven se enteró que esperaba un bebé y se lo comentó a su novio.

“‘Me dijo ‘agarro un avión ahorita’”, explicó. “‘Vamos a ver qué hacemos, cómo lo arreglamos, porque yo sí quiero tener un bebé’”.

Sin embargo, el modelo nunca llegó y estaba de fiesta mientras la chica estaba “en mi cama, hecha mierda, sola”. Eso “me dio tanto coraje y me dio tanta pena” porque Estrada estaba celebrando con Alejandra Guzmán y a ella nunca la volvió a ver ni la llamó.

“Fui al ginecólogo, me dijeron ‘tienes cinco semanas de embarazo’”, relató. “[Abortó] porque no quiero traer a una criatura al mundo cuando no estoy lista; cuando no voy a tener a su papá ahí”.

Frida Sofía le pidió a Alejandra Guzmán que se alejara del hombre que la había dañado, pero no recibió apoyo; por el contrario, “mi mamá celebró su cumpleaños en Nueva York” y “ni me invitó”; pero Estrada sí estuvo con la cantante y fueron vistos juntos muchas veces más.

“Le dije a mi mamá que había abortado. ‘Por favor, deja de juntarte con Christian [Estrada] que aborté de ese hombre’. Me dijo ‘ay, bueno. Pues no hubieras tenido al bebé ¿o sí?’. Por las medicinas que tomo”, narró. “Pensé que me iba a defender. Jamás pensé que me traicionara así, en la vida. No se lo perdono”.