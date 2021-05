Frida Sofía se quita el apellido Guzmán La hija de Alejandra Guzmán no quiere que la relacionen con su famoso abuelo, ¿cómo se llama ahora? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El distanciamiento entre Frida Sofía y su controversial familia parece no tener marcha atrás. Esta vez la modelo y cantante ha tomado un paso que deja en claro su ruptura con su famosa madre Alejandra Guzmán. Tras años de llevar orgullosa el apellido de su abuelo, Frida ha decidido deslindarse de cualquier nexo que la vincule con el legendario actor mexicano Enrique Guzmán, por lo que se ha quitado su apellido y a partir de hoy usará el de su padre. La modelo ahora se llama Frida Sofía Moctezuma. La cantante de 29 años realizó este cambio en sus redes sociales, donde simplemente aparecía como Frida Sofía. Se desconoce si acudirá a las autoridades para también cambiar su nombre en los documentos oficiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo, quien enfrenta una posible batalla legal tras acusar a su abuelo de acoso sexual cuando era apenas una niña, aseguró al programa mexicano De primera mano que no fue registrada con el apellido de su padre debido a las diferencia entre su progenitor y su abuelo. "[Nací] el 13 de marzo a las 3:33 de la mañana en un viernes 13, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma…[debería ser] Moctezuma Guzmán, [pero] no [es así], pero si soy más Moctezuma, eso sí", dijo durante la entrevista difundida en abril. En la entrevista, la cantante explicó que sus famosos familiares aprovecharon la mala relación con su padre para registrarla con los apellidos de la dinastía iniciada por Enrique Guzmán y su abuela Silvia Pinal. "Ahí empieza el drama de mi vida. Yo sin poder hablar [en ese momento]…el hecho de que mi abuelo Enrique y mi papá, pues llegaron a este punto de estar los dos con la pistola y mi mamá en medio, como novela, y se fue mi mamá y mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento [mi papá], fueron, me registraron bajo esos apellidos y básicamente me quitaron mi verdadera identidad", dijo. Frida Sofía se ha mantenido firme en sus acusaciones de acoso sexual por parte de su abuelo y ha iniciado acciones legales en su contra. Por su parte, Enrique ha declarado su inocencia e iniciado un proceso legal pidiendo que se investigue el caso.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Frida Sofía se quita el apellido Guzmán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.