Frida Sofía se habría quedado fuera del testamento de su madre Alejandra Guzmán El padre de la modelo reveló que la rockera sacó a su hija del documento después de las fuertes tensiones dentro de la familia. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El distanciamiento entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán parece no tener arreglo, por lo que la cantante ha tomado una drástica decisión que podría afectar el futuro económico de su hija. De acuerdo al padre de la modelo Pablo Moctezuma, la rockera ha dejado sin herencia a Frida después de las acciones legales que su hija emprendió en contra de su famoso abuelo Enrique Guzmán. "Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí. No son departamentos, no son coches", expresó el empresario al programa de espectáculos Ventaneando (TV Azteca). "Me encantaría que en verdad, [Alejandra] tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Guzman y Frida Sofia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Gamma Group/The Grosby Group La modelo mexicana se quitó recientemente el apellido de su progenitora para adoptar el de su padre en redes sociales, algo que el empresario confiesa había esperado por años. "No sabes el gusto [que me da], queríamos hacerlo desde hace varios años, pero era un tema complicadísimo", dijo. "Doña Silvia [Pinal] nos quiso ayudar, el caso es que tuvimos una discusión [Alejandra y yo] y yo le dije: 'Si esto vuelve a pasar, te quito a la niña', y [ella] fue corriendo con el papá. [Ponerle sus apellidos] fue consejo de Enrique Guzmán – y la registraron [como Guzmán Pinal]". El preocupado padre aseguró que apoyará a su hija en lo legalmente necesario respecto al caso con su exsuegro y destacó que a pesar de la mala relación actual, desea que Alejandra y Frida se reconcilien. "Nada me daría más gusto, de veras, porque sé que las dos se quieren. Dios quiera pase esto rápido, no me gusta estar aquí en medio a mí, no me gusta que nadie sufra", puntualizó. Por su parte, Alejandra ha declarado que ya pasó la página y prefiere mantenerse alejada de la polémica que rodea a su hija, por lo que se enfoca en su carrera. "Nadie me destruye las alas y sé volar, sé volar alto. Ahora busco poder enseñarle a la gente por dónde salir, no busco venganza, ni cerrarle la boca a todo el mundo", dijo al programa mexicano Venga la alegría.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Frida Sofía se habría quedado fuera del testamento de su madre Alejandra Guzmán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.