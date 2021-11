El susto que se llevó Frida Sofía tras caerse esquiando en la nieve Frida Sofía se ha tomado un tiempo para despejar la mente y se fue a esquiar en la nieve. ¡Lo que nunca imaginó fue la aparatosa caída que le esperaba! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frida Sofía Frida Sofía | Credit: Frida Sofía/Instagram Después de meses en pleito legal con su abuelo Enrique Guzmán y de la tristeza por la muerte de su hermana Natasha Moctezuma, Frida Sofía se ha tomado un tiempo para despejar y se fue a esquiar en la nieve. ¡Lo que nunca imaginó fue la aparatosa caída que le esperaba! La joven modelo y empresaria compartió fotos y videos en Instagram junto a amigos y a su hermano menor, Emiliano Moctezuma, donde se ven disfrutando de la nieve y el frío, aunque no especificó el lugar donde se encontraban. En un momento, cuando estaba esquiando, Frida Sofía sufrió una caída, pero logró revertir el efecto y hasta reírse de sí misma. "Me di en la mother… y después saludo 'hey' NORMAL", escribió la joven al compartir el video del momento de su caída. A la hija de Alejandra Guzmán se le vio junto a su hermano por parte de padre, bien abrigados y contentos. Muchos de los seguidores le dejaron sus mejores deseos en las publicaciones. "Disfruta mucho tus vacaciones, eres muy trabajadora te mereces gozar unos días de relax", "muy merecido disfrutar las bellezas del universo", "felicidades Frida la vida sigue, se feliz", "pásalo bien y olvídate y rechaza todo lo que te afecte tu salud emocional. Vive vive!!", le dijeron. La familia Moctezuma sigue de luto por la muerte de Natalia a inicios de septiembre. Aunque la intérprete de "Ándale" se mantuvo mucho tiempo en silencio por la pérdida, luego quiso rendirle un tributo a su hermana en un conmovedor video en el cual aparece la jovencita en diferentes momentos de su vida."Te extraño mi persona favorita", escribió Frida Sofía. De acuerdo con las últimas noticias sobre el caso, la joven de 29 años sigue con la demanda impuesta a su abuelo, por presuntamente abusar de ella cuando era una niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el abuelo dijo que decidió que no demandar a Frida Sofía. "Yo hice un recuento familiar, y vuelve a ser mi nieta y no voy a proceder contra ella. Al revés, voy a permitir que se calmen las aguas y la acusación que hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y comprobar que no tiene pruebas porque nunca pasó, entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle ya sus asuntos", sostuvo Guzmán en el programa Ventaneando.

