¡Amiga de Alejandra Guzmán revela estremecedoras escenas de la infancia de Frida Sofía! Emergen nuevos detalles del pasado, del triste caso que envuelve a la familia Guzmán. ¿Recibió malos tratos la nieta de Enrique Guzmán de manos de su mamá? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Frida Sofía abrió la caja de Pandora de la familia Guzmán y las repercusiones se suceden una tras otra. Después de revelar que su abuelo le había sometido a presuntos abusos sexuales desde que tenía cinco años, nuevos videos controversiales de Enrique Guzmán continúan saliendo al aire, como el momento en el que durante un concierto besó a su hija Alejandra Guzmán en la boca. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, una mujer peruana, quien fue amiga en el pasado de Alejandra Guzmán, reveló hoy que conoció a la famosa rockera en Miami, en el año 1999. Guisselt Hermoza dijo que, por aquel entonces, la hija de Enrique Guzmán solía dejarle a Frida Sofía para que la cuidara, hasta que un día no regresó por ella… "No tenía el dinero para hacerme cargo de una niña tan chiquita. Esa vez me dijo que se la cuidara el fin de semana y pasaron seis días… No me contestaba el teléfono, fui al departamento que tiene en Miami y le dije al de seguridad que venía a entregar a la niña", relató. "Cuando llegué encontré a Ale tomadísima, en la cama durmiendo. Frida tenía miedo de que la dejara sola, cuando me acerqué al elevador. Ale se levantó, se cayó y Frida corrió porque la mamá se había abierto la ceja". Sylvia Pasquel, Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Omar Vega/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También compartió su opinión del escándalo y confirmó que ella le cree a Frida Sofía: "Siempre venía a pedirle algo y Alejandra le decía: cómo chingas, vete para allá… Frida quería mucho a su mamá, ella cuidaba a su mamá, no la mamá a ella. Yo la cuidaba porque no tenía de otra", recordó. Además de añadir que la Guzmán era amorosa con Frida cuando estaba sobria, recalcó acerca de Frida Sofía: "Me da mucha lástima la situación, la apoyo y le creo".

