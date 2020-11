Close

“Terrible tu ombligo de la lipo”. Frida Sofía respondió a hater que criticó su foto en bikini La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, publicó una sexy foto en bikini que dejó al descubierto sus encantos y su tonificado abdomen. Un fan la criticó y ella le respondió de manera contundente. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, publicó una sexy foto en bikini que dejó al descubierto sus encantos y su tonificado abdomen. "Tóxica", escribió la joven de 28 años en el pie de la fotografía que ya cuenta con más de 23 mil likes y un sinnúmero de comentarios. "Te vez hermosa bendiciones", comentó un fan. "Mamacita, tienes cuerpazo ¿cómo le haces?", preguntó otro. Un seguidor llegó a compararla con la protagonista de Rosario tijeras, Bárbara de Regil. "Tiembla Bárbara, tiembla", a lo que la modelo mexicana contestó "ay no, si mi Bárbara es lo máximo. mis respetos la neta". RELACIONADO: Duelo de primas: los bikinazos de Frida Sofía y Michelle Salas Si bien recibió bastantes comentarios positivos, no faltaron los negativos. Hubo uno que se atrevió a decir que sus abdominales de impacto son el resultado de una liposucción. "El ombligo de la lipo casi te llega al cuello". Como era de esperarse, Frida Sofía, quien en febrero de 2015 posó desnuda para la edición mexicana de Playboy, no se quedó callada y de inmediato puso al cibernauta en su lugar. "A sí entonces a los tres años mi lipo igual. P*ndejo". No es la primera vez que Frida se va de palabras con otros. En noviembre de 2019 Frida Sofía y Chiquis acapararon titulares de diversos medios de comunicación luego de un altercado que tuvieron las dos artistas en un restaurante tras los premios de la Radio en Texas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, el origen de la disputa gira entornó a Lupe Esparza. Según el show Suelta la sopa (Telemundo), Chiquis le reclamó a Frida por un supuesto desplante de la también cantante al líder de Bronco. Frida Sofía confirmó en declaraciones a Suelta la sopa que se había producido un incidente tras la premiación. “Me estaban gritando ‘esa pequeña p.ta' y me hacen señas de que venga, pero no tenía ni los pantalones de venir ella y enfrentarme. [En su lugar], me mandó a sus criados”, contó. “Si ella se hubiera levantado y me hubiera hecho algunas cosas frente a mí, otro gallo hubiera cantado”.

