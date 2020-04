Frida Sofía responde a su abuelo Enrique Guzmán tras acusarla de decir "pendejadas" La guerra continúa y ahora la hija de Alejandra Guzmán le dice sus cosas a su abuelo en un mensaje tajante. "No me callo más". By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando pensábamos que las aguas habían llegado a su cauce entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, unas nuevas declaraciones de su hija han vuelto a abrir la caja de los truenos. Al ser interrogado en el programa Ventaneando, Enrique Guzmán no dudó en posicionarse a favor de su hija. Una reacción que no ha sentado muy bien a su nieta, que sin pensárselo dos veces ha arremetido contra su abuelo en una nueva publicación en las redes. Junto a una preciosa imagen de ambos siendo apenas una niña, Frida le ha dedicado unas palabras al reconocido artista mexicano, en las que deja clara su posición, le pese a quien le pese. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí el señor Guzmán con “la pendeja” de su nieta. Qué linda familia, hablo la verdad, no me callo más", ha escrito junto a esta publicación, que ha provocado todo tipo de reacciones. Aunque hay quienes le piden que pare esta guerra, otros la entienden y apoyan, algo que Frida ha agradecido públicamente. "Te juro que leer tantos mensajes de apoyo y ternura me sacan lágrimas, pero no tristes, lágrimas de felicidad", ha escrito la joven de 30 años. La también cantante no está dispuesta a quedar como la mala de la película y dirá todo lo que considere oportuno en su defensa.

Close Share options

Close View image Frida Sofía responde a su abuelo Enrique Guzmán tras acusarla de decir "pendejadas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.