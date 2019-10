SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Tal como afirma su nueva canción, "Nada es para tanto" asegura Frida Sofía. Por eso las críticas a que recurra a malas palabras en sus declaraciones no le quitan el sueño a la hija de Alejandra Guzmán.

"Llevo 27 años callada", dijo a People en Español la intérprete de "Ándale". "El que sea mal hablada no me quita nada. He tenido problemas de conducta, pero tengo diplomas. [Eso] no me quita la educación que tengo, así que ni hablen".

De lo que tampoco se avergüenza Frida es de su pasado amoroso. Por el contrario, según ella ha aprendido la lección.

"Sobre el amor, sí le he pedido a la Virgen que me llegue una pareja, alguien que me quiera pero por primera vez en mi vida. Me estoy descubriendo", observa Frida, quien será la conductora de la alfombra roja de la gala premios de la Radio en Los Ángeles el próximo 7 de noviembre.

"Como que siempre me refugiaba en tratar de solucionar los problemas de otros y en este caso, tenía una codependencia de estar cuidando a alguien. Todo lo que pasó y toda la furia, también me enseñó. No me arrepiento porque aprendí, todo lo que pasé lo tuve que pasara para poder ser yo", agregó.

¿Sabes qué es lo que esperas de tu próximo amor? "Ahorita tener un novio es lo que menos me interesa", respondió. "Quiero ser la mejor versión de mí, tengo que tener cuidado con esos impulsos con lo que traigo en los genes, en la sangre. Yo soy más Félix que nada, soy como mi madrina, María Félix".