"Tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima”, así responde Frida Sofía a Alejandra Guzmán

Frida Sofía asegura que "no se está haciendo la víctima" y ahora quiere dar a conocer la versión de su historia porque no es un asunto del pasado.

Luego de las declaraciones que Frida Sofía dio a conocer la semana pasada hablando de su madre, Alejandra Guzmán, y quienes colaboran con ella, la rockera reaccionó. Primero mediante un comunicado y, hace unos días, con un video. Ahora, la hija de la cantante responde.

“Alguna de las cosas que quiero aclarar es que el pedo [problema] no es el pasado, es el pasado-presente”, advirtió Frida Sofía en videos que transmitió en vivo en su cuenta de Instagram. “La primera mentira que dijo en esa entrevista [refiriéndose a Alejandra Guzmán], [fue] ‘yo no miento’”.

Image zoom Frida Sofía en Premios de la Radio 2019.

Así, la modelo comenzó asegurando que “no estoy tratando de manchar la imagen de nadie” y que sufre con lo que ocurre.

“Les juro que me duele tener tanto odio. Es un veneno al alma y lo que más me duele es que, en realidad, se ha vuelto una guerra entre madre e hija”, agregó. “A toda la gente que le han inculcado que ‘madre solo hay una’, que ‘los platos sucios se lavan en casa’. Sí, cuando tienes una casa y una madre. Pero una cosa es ser madre y otra cosa es parir. Y se los juro que lo defendí toda mi vida. Entonces que ella salga con su cara así [de nobleza] para decirme enferma mental. Me gustaría ir a una evaluación psicológica, psiquiátrica, pero las dos”.

La joven quiere narrar su versión y asegura que puede “mostrar pruebas y lo voy a hacer perfectamente para que no se me vaya ninguna cosita”.

Image zoom Mezcalent

“Déjenme contar mi historia y después, abran la boca. No me importa que me odien, literal, pero escuchen la fucking historia y después decidan”, mencionó. “Si no lo digo, lo voy a escribir y si no lo escribo, lo voy a pasar. He documentado tantas cosas porque sabía que nadie me iba a creer”.

Frida Sofía asegura que “tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima”. Y solo quiere dar a conocer su verdad porque “¿quién chingaos va a inventar todo este dolor para victimizarse y por fama?”.