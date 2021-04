El pasado lunes, Alejandra Guzmán dio una entrevista a la televisión en la que volvió a mostrar su apoyo a Enrique Guzmán tras los señalamientos de abuso sexual realizados contra el cantante por parte de Frida Sofía. Además, la rockera aseguró que su hija requiere ayuda psicológica. Ante ello, la modelo reitera el amor a su madre y le pide que diga la verdad.

"Jamás le cerraría la puerta a mi mamá, pero quiero que sea sincera y no lo ha sido por años y ella lo sabe", mencionó Frida Sofía a la emisión estadounidense Noche de luz. "Siempre [he tenido ayuda psicológica] y 'me la pago yo mamá; así que deja de mentir de eso también'".

La intérprete de Ándale asegura que ha decidido contar su verdad porque la gente no la conoce y tienen un concepto totalmente equivocado sobre ella. "Se la pasan diciéndome que culpo [de] todo todo a mi mamá. No, en realidad, he tratado de contar mi historia porque entiendo que la gente tenga una idea súper errónea mía", confesó.

Alejandra Guzmán, Frida Sofía, famosos en twitter Credit: Twitter

"Eso me pone mal, me duele y digo 'esa no soy yo. Esa mujer que está desquiciada es una persona que quiere sacar su verdad'", agregó. "Pero qué tal su historia [de Alejandra Guzmán] que no le contaron a nadie.

"Ahí está el tío toqueteando a tu hija y ¡¿qué?! Trapitos sucios en casa ¡no, ni reina!",

Frida Sofía

La también influencer asegura que "la fuerza" para seguir adelante "la sacó de mi con la Virgen" y asegura que a veces las apariencias engañan, sin mencionar la situación con su abuelo. "También puedes ser, perdón que lo diga, una mierda de persona aunque seas idolatrado", advirtió.

"No sé si Michael Jackson abusó o no, pero, a veces, el fanatismo es una ceguera impresionante", enfatizó. "Ahí está el tío toqueteando a tu hija y ¡¿qué?! Trapitos sucios en casa ¡no, ni reina!. Esos trapitos sucios los sacan, igual que al pinche cerdo ese. Estoy harta de no que no puedan ver esa parte".

Pese a todo Frida Sofía asegura que no guardarle rencor a Alejandra Guzmán y "por mí, sí" la perdona por el daño que le ha causado y por tacharla de loca sin ser verdad