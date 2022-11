Se revela que Frida Sofía recurrió a un método alternativo para sanar heridas emocionales Tras las fuertes experiencias por las que ha atravesado Frida Sofía, ha buscado opciones para estar bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 2021, Frida Sofía dio a conocer que había sido víctima de abuso sexual por parte de Enrique Guzmán; también señaló haber sido víctima de vejaciones por parte de Alejandra Guzmán. Por ello, la modelo entabló un proceso legal en contra de su abuelo y madre, respectivamente. Sin embargo, este tipo de heridas emocionales han sido muy difíciles de sobrellevar para la joven; por lo tanto, tuvo que recurrir a métodos alternativos como la meditación para poder sanar. "Frida está de corazón. Amo a Frida, es una niña que ha pasado por muchas cosas difíciles; ella está ahorita en el camino de la meditación también", mencionó Pedro Moctezuma, tío de Frida Sofía, a los medios de comunicación. "Hemos hablado, está bien. Estamos buscando la luz. ¿Quién no ha pasado por la oscuridad? Ustedes también [la prensa] ha pasado por la oscuridad, yo también; nadie es perfecto. Somos guerreros, somos luchadores, somos samurais". Además de estar buscando recuperarse a nivel interno, sigue en curso el mencionado litigio que la influencer entabló contra sus familiares en México, según dio a conocer su abogado Xavier Olea. De hecho, este profesional mencionó que se está trabajando para que la intérprete de "Ándale" pueda rendir su declaración en Florida, donde vive, para no tener que viajar a su país natal. Frida Sofía Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que hace unas semanas, Frida Sofía respondió a las declaraciones que Enrique Guzmán había realizado en su contra y dejó claro que no pretende callarse ante las agresiones de las que sea objeto por parte de su abuelo o algún otro miembro de su familia materna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela que Frida Sofía recurrió a un método alternativo para sanar heridas emocionales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.