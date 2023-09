Frida Sofía reaparece con indirectas tras acusaciones de violencia de Alejandra Guzmán La cantante y participante del reality show Mira quién baila no se quedó callada después que su madre la acusó de golpearla y salirse de control en varias ocasiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica relación entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán sumó un nuevo episodio luego de que la cantante de rock acusara a su hija de haberla agredido físicamente. Como era de esperar, la joven no se ha quedado callada y respondió con mensajes a través de sus redes sociales. La artista de 31 años compartió varias historias a través de su cuenta de Instagram en la que, si bien no menciona a su progenitora, son una respuesta indirecta a los señalamientos en su contra. "No me voy a disculpar más por ser yo. Sí, soy confrontacional, sí soy muy honesta. Sí, si me faltas el respeto, te voy a irrespetar educadamente. Estoy enferma y cansada de moldear mi personalidad por el bien de los sentimientos de otra persona cuando estos no han tomado los míos en consideración", fue el primer mensaje que compartió en inglés. Frida Sofia Frida Sofia Left: Credit: Instagram | Frida Sofia Right: Credit: Instagram | Frida Sofia En otra historia dijo: "En los días en que tu trauma hace más ruido que tu amor, solo recuerda que eres más que lo que te hirió". A lo que agregó: "Manténte suave. No dejes que las cosas que te hirieron te conviertan en una persona que no eres" Pero esto no es todo, también hizo referencia a las especulaciones en torno a que fue supuestamente encontrada en el camerino del show Mira quién baila en "estado inconveniente", previo a una de los ensayos. A través de un mensaje dirigido a sus detractores, utilizó la ironía para tratar el tema con una imagen en la que se lee el mensaje "te conviertes en quien no perdonas". Fue en una entrevista con la periodista Pati Chapoy, que Guzmán aseguró que su hija la había golpeado en más de una ocasión. Frida Sofía Credit: Photo by Omar Vega/Getty Images "Sí [me golpeó]. Hubo varias. Había una persona, que es Alejandra Corvarrubias, que es mi asistente hace mucho tiempo, y se encargó de sacarme de la casa. No podíamos controlarla". Explicó que decidió enviarla a rehabilitación por el abuso de pastillas para controlar su salud mental. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "No soy nadie para reclamarle, pero hemos tocado el tema con doctores. Y, en ciertas ocasiones, hemos, las dos, pedido disculpas. Pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma", agregó.

