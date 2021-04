Frida Sofía reacciona contundente al mensaje conciliador de Alejandra Guzmán La joven llenó sus redes de mensajes donde deja al descubierto su parecer a los ofrecimientos que le hizo su madre en su videocomunicado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas horas después de que Alejandra Guzmán dejara clara su postura sobre las acusaciones de Frida Sofía a su padre, Enrique Guzmán, la joven compartió su parecer de una forma contundente y sin aspavientos. En sus historias de Instagram, donde está subiendo los mensajes de apoyo recibidos, destacó las más recientes dedicadas a su progenitora, quien no sale muy bien parada. La joven artista se hizo eco de los insultos y las faltas de respeto con las que algunos se dirigieron a su progenitora demostrando así cuál es su sentir al respecto. Alejandra Guzmán Image zoom Alejandra Guzmán | Credit: IG/Frida Sofía Alejandra Guzmán Image zoom Alejandra Guzmán | Credit: IG/Frida Sofía Con estas publicaciones en las que Alejandra no quedó muy bien parada y que Frida no dudó en compartir, es evidente que la incipiente artista no tiene pensado acogerse a la ayuda que le ofreció la roquera en su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Periodistas varios no han dudado en posicionarse y mostrar apoyo públicamente a uno y otro bando en esta especie de guerra mediática que apenas empieza. Mientras Paty Chapoy se ponía del lado de Enrique Guzmán en incluso se emocionaba en plena entrevista, Gustavo Adolfo Infante no ha dudado en ser portavoz de Frida desde el minuto uno a la hora de dar a conocer esta historia. Un triste episodio que no parece tener fin y que hace cada vez más complicado ese acercamiento tan esperado desde hace tiempo entre Frida y su familia.

