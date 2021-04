“Degenerado”: Frida Sofía reacciona a las lágrimas de su abuelo Enrique Guzmán La hija de Alejandra Guzmán no se quedó callada antes las palabras de su abuelo, a quien acusa de abusar sexualmente de ella cuando tenía 5 años. ¿Busca fama? ¡Esto fue lo que respondió! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de la polémica entrevista de Enrique Guzmán en la que negaba las acusaciones de abuso sexual de su nieta Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán mantuvo sus graves señalamientos. La modelo mexicana de 29 años reiteró en Facebook su denuncia y pidió no hacer "un circo de su vida". Además, llamó a su abuelo "degenerado" y una persona de "pobre corazón". "Nunca he buscado fama… es lo que más me ha alejado de 'mi familia', pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen", escribió. Enrique Guzman Frida Sofia Image zoom Credit: IG Enrique Guzmán, IG Frida Sofía "Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón para mentir de algo que pasó que, sí me callé, que sí sufrí y sigo sufriendo, pero es un demonio menos, una libertad inexplicable", agregó. Frida aseguró que solo es culpable de haberse mantenido en silencio hasta ahora y reiteró su intención es dar el ejemplo a otras personas que podrían estar pasando por alguna situación similar. Mensaje de Frida Sofía Image zoom Credit: Instagram / Frida Sofía "Quiero poder ayudar a mujeres y a hombres que han pasado por lo mismo porque solo ellos entienden el infierno que callamos. A veces por miedo, a veces por humillación y otras veces por amor al agresor. Ya no me siento sola y les agradezco tanto…. No podía callarme", expresó en otro mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que Frida diera a conocer públicamente que su abuelo supuestamente le había tocado sus partes íntimas cuando era una niña, Guzmán aseguró que nunca sucedió. "No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera; ni de la cintura ni de la mano, ni de darle un beso en el cachete", dijo entre lágrimas el intérprete de "Acompáñame" en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No he podido tocar nunca a esa niña. Lo juro por mis hijos, los que tengo y los que tendré, que nunca le he puesto una mano encima", agregó. "Lo que no puede decir es que la toqué en partes íntimas porque no es posible, no es cierto".

