"No sé cómo lo consiguió y lo quiero de regreso": Frida Sofía reclama valioso objeto a su mamá La hija de Alejandra Guzmán quiere recuperar un piano barroco que perteneció al genial compositor Agustín Lara, regalo de su abuelita Estela Moctezuma cuando era niña. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siguen los dolorosos conflictos alrededor de esta tormentosa historia de amor entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, una mamá y una hija que aunque sin duda se aman, no encuentran la forma de reconciliarse. Ahora ha salido a la luz que una de las cosas que más extraña en su vida la nieta de Estela Moctezuma, es un regalazo que le hizo su abuelita cuando todavía era una niña. ¡Ni más ni menos que un piano del mítico compositor Agustín Lara! Image zoom En la actualidad, el piano está en casa de la Guzmán en México. Ella mismo lo mostró en una entrevista hace aproximadamente un año que realizó con Mara Patricia Castañeda. “Se lo dieron a Frida y aquí se lo guardo”, dijo con una sonrisa. Una verdadera obra de arte que, solo por su previo dueño, ya es histórica. A eso hay que añadirle el valor sentimental que tiene para Frida Sofía. “No sé cómo lo consiguió”, acaba de recordar en una entrevista en redes. “Es básicamente una pieza de museo pero está en México y lo quiero de regreso. Es un piano muy viejo barroco, pulido a mano, una obra de arte”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así continúa el cruce de conversaciones indirectas entre la rockera y su hija en una guerra que parece no tener final. Después de las últimas acusaciones en las que Alejandra Guzmán contaba que su hija habría agredido a su papá Pablo Moctezuma y su mujer Beatriz Pasquel, esta última negó rotundamente que eso fuera cierto. Image zoom Instagram “Sentimos la necesidad de aclarar que no hemos recibido ningún tipo de agresión física por parte de Frida”, aclaró su madrastra en su cuenta de instagram.

