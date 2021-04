Frida Sofía publica foto con su abuelo para 'probar' su abuso La hija de Alejandra Guzmán comparte una foto de cuando era niña cara a cara con Enrique Guzmán: "Perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, acaba de publicar en sus redes una foto donde aparece cara a cara frente a su abuelo, Enrique Guzmán, como 'prueba' del abuso que dice haber sufrido a manos del reconocido cantante mexicano. "Para todos los que quieren pruebas ... perdón que no tenia como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad !!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS", exclamó la modelo de Playboy y cantante quien se encuentra en el ojo del huracán tras sus explosivas revelaciones acusando a su abuelo y a algunos de sus exnovios de abuso sexual. En la imagen blanco y negro sin fecha se observa a una pequeña Frida Sofía, con coletas y moñitos, observando cara a cara a su abuelo quien se acerca a su rostro con una sonrisa de oreja a oreja. Frida está en brazos de su madre, Alejandra, quien sonríe a la cámara. Al fondo aparece Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra y tío de Frida Sofía. Fue el pasado 7 de abril que estalló la bomba cuando Frida Sofía diera a conocer públicamente que su abuelo Enrique Guzmán le había tocado sus partes íntimas cuando era una niña. "No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera; ni de la cintura ni de la mano, ni de darle un beso en el cachete", exclamó posteriormente y entre lágrimas el reconocido cantante, considerado una 'leyenda del rock' al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frida arremetió en Facebook y reiteró su denuncia pidiendo que no se hiciera "un circo de su vida" y llamando a su abuelo un "degenerado" y una persona de "pobre corazón". El viernes Alejandra Guzmán emitió un comunicado asegurando que habría implicaciones legales para quienes jueguen con el delicado asunto y posteriormente invitó a su hija a acercarse a la familia para resolver las cosas en paz. Mientras la brecha continúa abriéndose, los famosos han empezado a tomar bandos, con Niurka Marcos explotando contra Frida para asegurar que lo único que busca "es fama" y Laura Bozzo asegurando que ve "aves de rapiña devorando un muerto", para defender al cantante. Hasta el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma y su mujer, Beatriz Pasquel, han quedado salpicados con el escándalo, pues el padre de Alejandra Guzmán llamó "víbora y mentirosa" a la madrastra de Frida por la fe que ha demostrando en las controversiales palabras de la joven ¡Ay!

Share options

Close Login

View image Frida Sofía publica foto con su abuelo para 'probar' su abuso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.