El Día de la Madre más triste para Frida Sofía y Alejandra Guzmán Madre e hija siguen sin dirigirse la palabra. En medio de esta guerra, la joven ha compartido un amargo mensaje en redes que no apunta a reconciliación. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se supone que debe ser un día para celebrar con ellas, las mujeres que nos dieron la vida y velan por nosotros. Sin embargo, Alejandra Guzmán y Frida Sofía no lo pasarán juntas un año más. Ni siquiera el sentimiento de este día tan especial ha podido unirlas en son de paz. Por el contrario, este fin de semana dedicado a todas las madres, la joven artista ha compartido uno de sus mensajes más duros y crudos desde que comenzara el enfrentamiento entre ambas. El cruce de acusaciones se ha encarnizado estos días y las esperanzas de una reconciliación son cada vez menos. "Preferiría morir de hambre que tragarme tus preciosas pequeñas mentiras", escribía Frida en su perfil de Intagram junto a una imagen de gran tristeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni siquiera este día tan especial ha obrado el milagro. Después de unos meses en los que se habían calmado las aguas entre ambas, unas nueva declaraciones de Frida han provocado la reacción de su madre y de su abuelo Enrique Guzmán quien, en esta ocasión, no ha justificado el comportamiento de su nieta. La joven cantante defiende su verdad por encima de todas las cosas, le moleste a quien le moleste. Para ella la coach de La Voz no ha sido la mejor progenitora, le ha hecho mucho daño y eso es difícil de pasar por alto. Por supuesto, Alejandra sigue negando todas las acusaciones de su única hija y asegura que siempre ha querido un acercamiento. Image zoom Instagram / Alejandra Guzmán A pesar del susto en la salud y posterior mejoría de Silvia Pinal, madre y abuela de ambas, la situación no ha servido para que acerquen posturas y se den una nueva oportunidad.

