Frida Sofía felicita a una mujer por el Día de las Madres, pero no es Alejandra Guzmán ¿de quién se trata? Los conflictos entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán parece no tener fin. En esta fecha de celebración para las mamás ¿podrían limar asperezas? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El distanciamiento entre Frida Sofia y Alejandra Guzmán parece ser cada vez mayor; incluso, la modelo ha tomado la decisión de quitarse el apellido de la rockera para utilizar públicamente el de su padre, Pablo Moctezuma. En el Día de las Madres, la joven también mostró el alejamiento hacia su progenitora y la felicitación alusiva en esta especial fecha fue para Beatriz Pasquel, su madrastra, quien le ha dado su respaldo total desde hace tiempo. "Feliz Día de las Madres", escribió Frida Sofía en una historia de su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen donde se aprecia a su padre y a Pasquel, a quienes los enmarca con un enorme corazón. Además, también envió un mensaje velado a la intérprete de "Yo te esperaba", ante la falta de apoyo a su situación como víctima de abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán. "Este Día de las Madres encuentren la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como la de ustedes", se lee en otra de sus historias. Frida Sofia y Alejandra Guzman Credit: RODRIGO VARELA/GETTY IMAGES SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inseguridades que se reflejaron en sus relaciones interpersonales de adultos", agregó. "Hay madres que estuvieron a punto de matar a sus hijos. Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas". Frida Sofía Frida Sofía dejó claro el respeto que se debe tener con personas que no desean estar cerca de quien les dio la vida. Frida Sofía "Esos hijos, hijas, no quieren ese tipo de personas en sus vidas y eso está bien. Si tu amiga, amigo, o algún familiar, no quiere convivir con su mamá no lo presiones; solo esa persona sabe sus razones, respétalas y valora que esa situación te parece muy lejana gracias a la mamá que tuviste la fortuna de tener", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Frida Sofía felicita a una mujer por el Día de las Madres, pero no es Alejandra Guzmán ¿de quién se trata?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.