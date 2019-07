Frida Sofía muestra los supuestos golpes que le dio su mamá Alejandra Guzmán

Frida Sofía no se quedó callada después de que su mamá, Alejandra Guzmán, diera a conocer detalles íntimos sobre la relación entre madre e hija.

“Ahora les saco videos y moretones de los [golpes] que me dio Alejandra Guzmán ¡P… mentirosa!”, dijo a través de sus redes sociales minutos antes de que la entrevista de su progenitora saliera al aire en El gordo y la flaca (Univision).

Pero luego de arrementer una vez más en contra de su madre, la modelo y cantante rompió en llanto y explicó que atravesar por este lio, le duele.

“Me muero de coraje y, por más fuerte que me haga me duele, porque no es cierto. No he sido más que buena hija con esta diabla. No se vale y por eso estoy publicando esto, porque no se vale. Y si le quieren seguir, yo también le voy a seguir. ¡Qué ganas!”, dijo a través de sus historias en Instagram. “Y todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro. Que me salgan mal las cosas. Yo siempre he sido sincera con todos y jamás le he levantado un dedo a mi mamá”.

La cantante mexicana, quien protagoniza desde hace tiempo su propio culebrón familiar, acusó a su hija Frida Sofía de haberla golpeado. “Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a dónde pueda llegar, por eso me alejé”, dijo la cantante, quien señaló que su hija tiene problemas con el alcohol. “He tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay, ya no tiene respeto. Me alejé porque en algún momento me iba a hacer daño”.