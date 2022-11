Frida Sofía deja ver en redes que pasa por mal momento. ¿Qué pasó? La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma preocupa a sus seguidores tras enigmática publicación. Esto fue lo que dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frida Sofía despertó preocupación entre sus fans luego de publicar una fotografía con un mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su malestar y aparente tristeza. "Solo quiero que todo mejore pronto", se lee en su Instagram junto a una caricatura postrada en una cama llorando junto a su mascota. Sus seguidores le respondieron con palabras cargadas de energía positiva para levantar su estado de ánimo. "Ánimo, levanta esa cabeza en alto, mi madre y yo te amamos siempre, tienes una familia aquí en Los Ángeles", "te abrazo con mucho cariño, respira hondo y repite en voz alta 'esto también pasará'", "ánimo y fuerza Frida, usted a demostrado que es fuerte", son algunos de los comentarios que se leen en el post. Mensaje de Frida Sofia Comentarios a Frida Sofia Right: Credit: Instagram / Frida Sofia Si bien la hija de la estrella del rock Alejandra Guzmán no ofreció detalles de la situación que está atravesando, no dudó en agradecer las muestras de afecto y el apoyo de su más de un millón de seguidores en esta red social. "Te amo", "gracias, a veces nos olvidamos hasta de respirar", escribió. Aproximadamente una hora después de este mensaje, la joven modelo de 30 años compartió otras palabras sobre la apertura de portales de energía y el cierre de ciclos o situaciones que causan algún tipo de dolor emocional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es nuestra elección el transitar las tormentas con esperanza, sin anclarnos al sufrimiento, pues es lo más sencillo y natural, dramatizar y dramatizar, a pesar de saber del proceso, y en la aceptación ya no existen más cuestionamientos, sino búsqueda de comprensión para terminar de liberar. Permitir el proceso, con lo que eso implica, es la gran muerte, el gran desapego, la decisión consciente en gozo y liberación, aunque se presente como el dolor más intenso, más profundo, más asfixiante", dice parte del texto. Y agregó: "Sal de tus tormentas en el momento perfecto, con la Vida como estandarte, con tus Alas preparadas, con tus Colores al viento, y con la Fuerza de aquella Alma que se ha permitido".

