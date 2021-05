Frida Sofía tilda de “ninfomaníaco” el historial de parejas de la dinastía Pinal La hija de Alejandra Guzmán lanzó duras críticas a las mujeres de su familia. ¡Esto lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Frida Sofía prosiguió con sus duras críticas a su familia al calificar de ninfomaníaca las relaciones sentimentales de algunos de los miembros de la dinastía Pinal. A través de las redes sociales, la hija de Alejandra Guzmán compartió un video en el que dice que su abuela Silvia Pinal se peleó con su hija Sylvia Pasquel porque ambas compartían el mismo amor por Fernando Frade. Ese tipo de conducta, agrega, es "asquerosa". En el video, la youtuber Ángela Palacios también se hace referencia a la relación que tuvo la segunda hija de Pinal, la ya fallecida Viridiana Alatriste, con el desaparecido actor Jaime Garza, quien también fue novio de su hermana Pasquel. Frida Sofia, look, Premio de la radio "Si mi historia no te gusta qué te hace pensar que a mí sí. Yo no acepto esto y es un comportamiento ninfomaníaco y asqueroso que en la dinastía ha sido normalizado. Me da asco. Yo no soy así", escribió la modelo mexicana en Instagram. Mensaje de Frida Sofia Credit: Instagram / Frida Sofia En otro mensaje se refirió a los rumores que señalan que hubo un romance al mismo tiempo entre Luis Miguel, su madre y Stephanie Salas. "Se lo dedico a todos los que me dicen que soy una malcriada por hablar pestes de mi 'familia' si la verdad apesta pues no es mi pedo. Conmigo se rompe esta asquerosa cadena", señaló. Mensaje de Frida Sofia Credit: Instagram / Frida Sofia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frida Sofía también defendió a su padre Pablo Moctezuma, quien está enfrentando una demanda millonaria por supuestamente estafar al empresario Roberto Morales, según el programa de televisión mexicano Ventaneando. "Y pueden editar entrevistas, tratar de manchar la imagen de mi papá y lo que les quede seguir defendiendo lo indefendible. Aquí no van a lograr desviar el tema. Esto es una guerra por justicia contra los que me abusaron sexual, emocional, sicológica y físicamente", apuntó en otro mensaje.

