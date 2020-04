Frida Sofía llama 'hipócrita' a Raúl De Molina y lo critica por realizar el reto de la almohada La joven cantante Frida Sofía no se pudo contener y a través de un comentario en redes sociales reveló que el conductor de El Gordo y la Flaca, Raúl De Molina, no es para nada de su agrado. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Frida Sofía no tiene reparo para decir lo que siente, sin importar las consecuencias. Desde que salió a relucir la fracturada relación con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, la polémica joven se ha defendido a capa y espada de quienes la han criticado por su errático comportamiento. Pero eso no impide que continúe demostrando su repudio a quienes no son de su agrado y esta vez le tocó a Raúl de Molina ser el blanco de su honestidad. La controversial cantante criticó al conductor de El Gordo y la Flaca [Univisión], por publicar una fotografía donde se mostraba haciendo el popular reto de la almohada. Frida reprobó la imagen y reiteró su descontento con el presentador. “Y dice que ‘hacen lo que sea por publicada’. No mam..s…casi vomito..me cag…s pin…e gordo”, escribió en la imagen publicada en el instagram de PEOPLE EN ESPAÑOL. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si eso no fuera poco, Frida además llamó hipócrita al conductor que en su momento señaló el comportamiento de la cantante por despotricar en contra de su madre. Image zoom Frida Sofía en Premios de la Radio 2019. Por supuesto que las críticas hacia la intérprete por parte de los fanáticos de Raúl, no se hicieron esperar, pero Frida no se quedó callada y también arremetió contra ellos. “Si usted está aquí para venirme a mentar la mad…e porque son team gordo, en primera, se llama así el programa El Gordo y la Flaca, y el güey¡está gordo! Qué quieren, ¿que le diga que está flaco? Es un puerco el cabr..n. En todo el sentido de la palabra. ¿Qué por qué lo critico, que por qué soy tan mala? Pónganse a ver un pinc…e programa. Pónganse en mis zapatos un segundo”, dijo en sus historias de instagram. Por su parte, al cierre de esta edición, Raúl no se había expresado sobre la controversia causada por el comentario, ni sobre la evidentemente fracturada relación con Frida. Advertisement

