El pasado mes de abril, Frida Sofía dio a conocer que Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era una niña. A partir de entonces, se desataron una serie señalamientos en contra de la joven; incluso, Alejandra Guzmán respaldó a su padre y aseguró que su hija mentía a causa de un padecimiento psiquiátrico que padecía. Durante ese tiempo, la intérprete de "Ándale" se defendía en redes sociales y anunció que entablaría un proceso legal; ahora, reitera el arranque del trámite jurídico.

"Presentar una denuncia es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron, y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia no venganza", advirtió Frida Sofía en un video que posteó en su cuenta de Instagram. "Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida".

La modelo aclaró que esta acción legal "es parte de mi sanación" y, al mismo tiempo, busca ayudar a quienes han sufrido abuso como ella. "Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia", enfatizó.

Enrique Guzman, Frida Sofia, Alejandra Guzman Credit: Mezcalent.com (2); Alexander Tamargo/Getty Images

"Tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea el ejemplo para miles de personas que, desgraciadamente, han pasado por cosas similares. Quiero que se haga justicia, que se desnormalice el abuso, la negligencia, las creencias de que 'la ropa sucia se lava en casa'", agregó. "Contribuir con un granito de arena para que esto se desnormalice será mi legado".

La influencer aprovechó para aclarar que durante la entrevista donde reveló su situación "me solté y no pude callarme más". Además, tiró por la borda las acusaciones de haber recibido dinero alguna por esta conversación. "No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla 'una exclusiva'. A muchos les cuesta entender que esta no es una entrevista que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta. Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue", agregó.

La hija de al rockera aclaró que "estos traumas, muchas veces, se mantienen escondidos en la mente de uno"; lo cual, ha sido difícil de sobrellevar. "Me he sentido muy sola y avergonzada. Es muy difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad", confesó.

"Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá",

Frida Sofía

Frida Sofía le envió un mensaje a Alejandra Guzmán. "No sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme", reflexionó.