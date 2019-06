Frida Sofía hace pública conversación privada con su madre

Prometía contar la verdad si su madre no lo hacía y este jueves Frida Sofía cumplió su promesa. Pocas horas después de que su progenitora declarara en el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) que prefería lavar los trapos sucios en casa, la joven hizo pública a través de Instagram Stories una conversación privada que mantuvo con su madre en noviembre de 2015 a través de WhatsApp en la que se evidencia la mala relación que ya existía entre ambas hace cuatro años curiosamente también por culpa de un hombre, como sucede actualmente.

En dicha conversación se puede apreciar cómo Frida reprocha a su madre que mantenga una relación laboral con una de sus exparejas. “No pensé que serías capaz de irte al barco con él cuando si vas a hablar business tiene su oficina y merezco ese respeto por el simple hecho de que él es una persona con la cual me acosté”, reza parte del mensaje que la joven envió a su madre.

“Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y si te pones en mis zapatos un segundo te pido que recapacites, que saques el dinero y lo inviertas con alguien que no sea mi ex novio. Es solo dinero. Ojalá y lo entiendas. Te amo”.

La respuesta de Alejandra no se hizo esperar. La intérprete de exitosos temas musicales como ‘Mi peor error’ y ‘Hacer el amor con otro’ dejó claro a su hija que su relación con su expareja era estrictamente profesional y que no iba a dejar de hacer negocios con él. Además, le pedía que no compitiera con ella como mujer.

“Lo único que te puedo decir es que yo siempre me doy mi lugar y tengo negocios, espero que recapacites ya que fue con la gente y la familia de con quien trabajo y solo fue un detalle como inversionista que tuvieron con nosotros entre ellos la hija pequeña de Cynthia con la cual me la pasé jugando. Me duele ver cómo piensas que yo tengo algún interés aparte de mi dinero invertido el cual algún día también te puedo dejar si algún día te dejo. Ya tuviste antes la misma actitud y me da pena tomaste ayer y cada vez que lo haces me ofendes y te pido una disculpa por empujarte pero soy tu madre y no puedo permitir lo que estás haciendo conmigo”, le escribió Alejandra a su hija.

“Yo me doy a respetar y si tú no lo haces ya eres una mujer casada y deberías de ver que solo me he tratado de acercar con todo el amor como para que compitas como mujer con tu propia madre. De verdad no me cabe en la forma que me hablas y me tratas. Yo estoy tranquila porque no tengo nada de que arrepentirme, eso es lo único que me da seguridad cuando no tomo y estoy consciente . Espero que algún día lo comprendas. Y con mi dinero haré lo que yo quiera. Soy una mujer trabajadora”, se puede leer en el mensaje que compartió Frida en Instagram de su madre.

¿Será que la joven se atreverá a publicar más mensajes de este tipo?