Frida Sofía se pronuncia ante la caída de su madre Alejandra Guzmán Tras el accidente que sufrió Alejandra Guzmán durante una presentación, su hija Frida Sofía opina al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como parte de las actividades del mes de la Herencia Hispana, Alejandra Guzmán ofreció una presentación en el Centro Kennedy de Washington en Estados Unidos. Cuando recién empezaba su concierto, la cantante sufrió una caída y tuvo que ser sacada del lugar en ambulancia; según informó, se le dislocó la cadera y ahora se está recuperando favorablemente. Algunos miembros de la familia de la rockera ya se han pronunciado al respecto. Sin embargo, Frida Sofía, su única hija y con quien mantiene un fuerte distanciamiento, había guardado silencio al respecto. Ahora, la modelo habla por primera vez de lo ocurrido a su madre. Para ello, Gustavo Adolfo Infante, titular del programa mexicano de televisión De primera mano, le preguntó, vía escrita, su posición sobre este asunto. "¿Qué te puedo decir? [Alejandra Guzmán] ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe", fue la respuesta de Frida Sofía a Infante. La posición de la modelo es consecuencia del quiebre definitivo que se suscitó con la intérprete de "Flor de papel" luego de que la joven diera a conocer públicamente que había sido tocada de manera inapropiada, durante su niñez y adolescencia, por su abuelo Enrique Guzmán, y su mamá lo apoyara totalmente. Alejandra Guzman y Frida Sofia Alejandra Guzman y Frida Sofia | Credit: Alamy/The Grosby Group; Gamma Group/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta respuesta de la influencer reitera que la posibilidad de reconciliación entre ambas está todavía muy lejana. De hecho, la Guzmán dio a conocer públicamente que desheredó a su primogénita para dejarle la fortuna que ha cosechado en años a su sobrino Apolo, hijo menor de su hermano Luis Enrique. Solo el tiempo dirá si Frida Sofía y Alejandra Guzmán logran hacer las paces en algún momento.

